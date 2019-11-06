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مقتل قيادى بارز فى صفوف تنظيم موالى لتركيا خلال اشتباكات مع قوات "قسد"

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 01:16 م
مقتل قيادى بارز فى صفوف تنظيم موالى لتركيا خلال اشتباكات مع قوات "قسد" العدوان التركى
وكالات الأنباء

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قتل قيادى بارز فى صفوف تنظيم جيش الإسلام خلال المعارك الدائرة بين "قوات سوريا الديمقراطية" والفصائل الموالية لتركيا فى ريف مدينة رأس العين بشمال شرقى سوريا.

وأكد تنظيم "جيش الإسلام"، حسبما تقلت وكالة "روسيا اليوم، مقتل القائد وضاح التركى أبو عمر، قائد اللواء 257 على المحور الشرقى لمدينة رأس العين خلال الاشتباكات .

وفي أوائل نوفمبر الجارى توجه مسلحو "جيش الإسلام" إلى مدينة رأس العين بريف الحسكة، لمجابهة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) تحت جناح قوات الاحتلال التركى.

 


قوات سوريا الديمقراطيه

تنظيم جيش الاسلام

قوات الاحتلال التركى

سوريا

العدوان التركى

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