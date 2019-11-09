إيقاف إنشاء 5 عقارات مخالفة والتحفظ على مواد البناء بحى شرق الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شن حى شرق الإسكندرية حملات متتالية لايقاف أعمال البناء المخالف، حيث تم إيقاف أعمال 5 عقارات بنطاق حي شرق، ذلك بناء على تعليمات المهندسة سحر شعبان رئيس الخى والعمل على منع أي أعمال بناء مخالف في المهد وفرض الإنضباط والإلتزام بالقانون.

حيث قامت لجنة التحفظ والتدخل السريع بالحي بحملة مكبرة لإزالة المخالفات ومنعها في المهد.

وأشار بيان صادر اليوم إلى أن الحملة توجهت للعقار الكائن رقم 27 ش 20 عزبة سكينة تم فك شدة خشبية بالدور الرابع علوي.

كما تم التوجه أيضاً للعقار الكائن منطقة الحسينية ابيس الثانية تم فك شدة خشبية بالدور الثاني علوي والتحفظ علي كمية من حديد التسليح والاخشاب.

كما تم ايقاف اعمال البناء بالعقار الكائن رقم 4 عزبة الشيخ عبد الحميد طريق 6 اكتوبر تم فك شدة خشبية بالدور الثاني علوى.

كما توجهت الحملة للعقار الكائن عزبة الشيخ الصغري منطقة خورشيد القبلية تم فك شدة خشبية بالدور الثاني علوى.

وكذلك العقار الكائن ش أبو بكر الصديق من ش مدرسة تيمور منطقة سموحة الجديدة تم فك شدة خشبية بالدور الثاني علوي والتحفظ علي سيارة محملة بالاخشاب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.