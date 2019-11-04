تنفيذ 5 قرارات غلق للمحال للتجارية المخالفة شرق الإسكندرية

شن حى شرق الإسكندرية، بقيادة المهندسة سحر شعبان رئيس حي شرق ، حملة لتنفيذ كافة قرارات الغلق وتشميع كافة المحلات المخالفة والغير مرخصة بنطاق الحي.

وأشار بيان صادر اليوم من حى شرق الإسكندرية ، إلى انه تم إغلاق 5 محلات مخالفة ، حيث تمكنت لجنة الغلق من تشميع وغلق مغسلة سيارات الكائنة 6 ش عبد المنعم الدليل منطقة ثروت وكذلك ايضا مغسلة سيارات الكائنة 687 طريق الحرية ، كما تم تشميع محل بيتزا الكائن 14 ش عبد الحميد الديب منطقة ثروت ، بالاضافة الي غلق ملاهي الكائنة 696 طريق الحرية منطقة لوران ، كذلك غلق جراج الكائن 23 ش الاقبال منطقة لوران ، وجاءت الحملة بحضور لجنة الغلق وبمصاحبة قوة امنية من قسم شرطة رمل أول.

من جهه أخرى وتنفيذا لتوجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية بمواصلة الحملات ضد مافيا البناء المخالف وإزالة أعمال البناء للعقارات المخالفة والتي تهدد أمن المحافظة وسلامة المواطنين والسيطرة عليها في المهد.

قامت لجنة الإزالة بتواجد عزة سعد سكرتير عام الحي بالتوجه للعقار الكائن 11 ش البطليوسي منطقة سيدي جابر، حيث تمكنت الحملة من تنفيذ قرار الإزالة رقم 874 لسنة 2017 وتم ازالة حوائط داخلية وخارجية بكامل المسطح بالدورالحادي عشر فوق الميزانين، وذلك فى إطار تفعيل القانون وفرض هيبة الدولة وإحكام السيطرة على المخالفين.



