إصابة شخصين فى انقلاب سيارة ملاكى بأسيوط

أسيوط -هيثم البدري وضحا صالح

أصيب شخصان فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق أسيوط منقباد بالقرب من كمين الطرق لمحافظة أسيوط.

كان اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من المقدم محمد سيف رئيس مباحث مركز شرطة أسيوط يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق أسيوط منقباد بالقرب من مفترق الطرق دائرة مركز أسيوط.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث المركز والإسعاف لموقع الحادث وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى رقم (84601) ملاكى أسيوط، ونجم عن الحادث إصابة شخصين من مستقلى السيارة وربع النقل، وتم نقل المصابين للمستشفى الجامعي، وتحرير المحضر اللازم وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وتم رفع أثار الحادث بواسطة معدات مجلس المدينة، وتم تسيير حركة المرور.