أمن الجيزة يسقط عاطلا قبل ترويجه 2 كيلو هيروين بأوسيم

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على عاطل لاتهامه بحيازة 2 كيلو من مخدر الهيروين، وسلاح نارى بأوسيم، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات للإتجار بها، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات المقدم مجدي موسى رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، إلى تورط " أشرف. ح " عاطل بالإتجار بالمواد المخدرة، واستعداداه لترويج كمية كبيرة من مخدر الهيروين.

بإعداد كمين للمتهم تمكن المقدم مجدي موسى ومعاونه الرائد وليد كمال من القبض عليه، وبحوزته 637 تذكرة هيروين، و22 حصوة من المخدر، بلغ وزنها 2 كيلو و72 جرام، بالإضافة إلى حيازته فرد خرطوش، ومبلغ 46 ألف جنيه، وهاتف محمول.

بمواجهة المتهم، اعترف أمام العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد أحمد الوليلي مفتش المباحث الجنائية، بحيازته المضبوطات للإتجار بها، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.