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القبض على عاطلين بحوزتهما 2 كيلو مخدر فودو وهيروين بالمقطم

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 03:17 م
القبض على عاطلين بحوزتهما 2 كيلو مخدر فودو وهيروين بالمقطم فودو - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال مباحث القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على عاطلين بحوزتهما 2,5 كيلو فودو و100 جرام هيروين بالمقطم، وحرر محضر بالواقعة. 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، اخطارا مفادة تمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم المخدرات وبصحبته القوة المرافقة، من ضبط  "م. ف" ،  30 سنة، عاطل، اثناء تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزته كمية من الفودو المخدر وزنت 2.55 كيلو جرام ، 115 جنيه ، هاتف محمول.
 
كما تمكن الضباط  من ضبط "م.ص"، 25 سنة، عاطل والسابق إتهامة فى 3 قضايا أخرهم 2951 لسنة 2018م بدر "مخدرات"، اثناء تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 100 جرام،  90 جنيه ، هاتف محمول.
 
وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة، والهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائهما، وجارى تحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابة العامة.

مواد مخدرة

مباحث القاهرة

المقطم

اتجار بالمخدرات

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