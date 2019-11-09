سوبر كورة
Ads
السبت، 09 نوفمبر 2019 07:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أرقام مهمة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"بفض اعتصام النهضة ".. تعرف عليها

السبت، 09 نوفمبر 2019 07:00 ص
أرقام مهمة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"بفض اعتصام النهضة ".. تعرف عليها المستشار معتز خفاجى وهيئة المحكمة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أوشكت

دائرة الإرهاب

، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة معتز خفاجى، من تسطير كلمة النهاية فى إعادة إجراءات محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة"، وتوجد أرقام مرتبطة بالدعوى منها:

1 ـ الرقم  "11"، ويشير لعدد المتهمين الذين يعاد محاكمتهم فى الدعوى.

2 ـ الرقم "3"، ويشير لعدد الجلسات التى نظرتها المحكمة فى الدعوى ولعل أولها جلسة 6 أكتوبر 2019، وكان عدد المتهمين وقتها 6 متهمين.

3 ـ الرقم "2"، ويشير لرقم دائرة الإرهاب التى تنظر الدعوى برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

4 ـ الرقم "379"، ويشير لعدد المتهمين فى الدعوى ككل، ومنهم أكثر من 100 متهم صدر ضدهم أحكام غيابية ومنهم 11 متهما قاموا بعمل إعادة إجراءات على الحكم الغيابى.

كانت المحكمة قد قضت فى وقت سابق بالسجن المؤبد والمشدد للمتهمين غيابيا، وقاموا بعمل إعادة إجراءات على الحكم الغيابى.

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.


محاكمة المتهمين بفض اعتصام النهضة

اعتصام النهضة

محاكمة الاخوان

اخبار

اليوم السابع بلس

محاكمات الاخوان

جرائم الاخوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فى الذكرى السادسة.. 11 رقما ارتبطت بمحاكمة الإخوان فى "فض رابعة"

الخميس، 15 أغسطس 2019 12:58 ص

صور.. مبارك للمحكمة: الإخوان شاركوا غيرهم فى اقتحام الأقسام وقتل رجال الشرطة

الأربعاء، 26 ديسمبر 2018 01:39 م

هدى عبد الناصر: يجب محاكمة الإخوان عسكريا كما فعل والدى فى السابق (فيديو)

الإثنين، 23 يوليه 2018 11:15 م

طلاب جامعة المنيا يحاكمون الإخوان فى نموذج محاكاة بمؤتمر الإرهاب بين الفكر والقانون

الأربعاء، 11 أبريل 2018 05:32 م

أكاديمية التغيير القطرية بوابة محاكمة الإخوان دوليا.. تحريض الأكاديمية يمهد لتحرك قضائى ضد الدوحة ومؤسساتها.. وتورط قيادات إخوانية فى إدارتها يضع "الإخوان وتنظيم الحمدين" فى قفص واحد أمام الجنائية الدولية

الخميس، 24 أغسطس 2017 08:00 م

وزير خارجية البحرين : سنحاكم الإخوان المسئولة عن الإرهاب فى مصر والخليج

الأربعاء، 05 يوليه 2017 06:03 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أرقام مهمة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"بفض اعتصام النهضة ".. تعرف عليها

أرقام مهمة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"بفض اعتصام النهضة ".. تعرف عليها

ما هى المراقبة الشرطية؟ وما مدتها؟.. قانون العقوبات يجيب

ما هى المراقبة الشرطية؟ وما مدتها؟.. قانون العقوبات يجيب

9 معلومات عن مشروع تحديث إشارات خط بنها ـ بورسعيد وموعد إنهاء تنفيذه

9 معلومات عن مشروع تحديث إشارات خط بنها ـ بورسعيد وموعد إنهاء تنفيذه

تعرف على الخدمات المقدمة للمتعافين من المخدرات بعد العلاج المجانى

تعرف على الخدمات المقدمة للمتعافين من المخدرات بعد العلاج المجانى

اليوم.. الجنايات تستكمل محاكمة 34 متهمًا بـ"اقتحام قسم التبين"

اليوم.. الجنايات تستكمل محاكمة 34 متهمًا بـ"اقتحام قسم التبين"

كل ما تريد معرفته عن تسجيل قراءة عداد الكهرباء من خلال "صورة" × 7 معلومات

كل ما تريد معرفته عن تسجيل قراءة عداد الكهرباء من خلال "صورة" × 7 معلومات

المرور تغلق طريق إسكندرية الصحراوى فى الاتجاهين بسبب الشبورة الكثيفة

المرور تغلق طريق إسكندرية الصحراوى فى الاتجاهين بسبب الشبورة الكثيفة

"الإعلاميين": انتحال صفة إعلامى دون وجه حق جريمة يعاقب عليها القانون

"الإعلاميين": انتحال صفة إعلامى دون وجه حق جريمة يعاقب عليها القانون

أسرار محاولات الدوحة للتجسس على بعض الدول العربية عبر اتفاقيات مشبوهة

أسرار محاولات الدوحة للتجسس على بعض الدول العربية عبر اتفاقيات مشبوهة

مشروع القانون الجديد يحدد حقوق العامل إذا أنهى صاحب العمل عقده لسبب غير مشروع

مشروع القانون الجديد يحدد حقوق العامل إذا أنهى صاحب العمل عقده لسبب غير مشروع

"الزراعة": ارتفاع صادرات البرتقال لـ1.760 مليون طن بزيادة 60 ألفًا

"الزراعة": ارتفاع صادرات البرتقال لـ1.760 مليون طن بزيادة 60 ألفًا

مواعيد مباريات اليوم السبت 9 - 11 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 9 - 11 - 2019 والقنوات الناقلة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة