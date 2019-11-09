أرقام مهمة ارتبطت بإعادة محاكمة المتهمين بـ"بفض اعتصام النهضة ".. تعرف عليها

كتب إيهاب المهندس

أوشكت دائرة الإرهاب ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة معتز خفاجى، من تسطير كلمة النهاية فى إعادة إجراءات محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة"، وتوجد أرقام مرتبطة بالدعوى منها:

1 ـ الرقم "11"، ويشير لعدد المتهمين الذين يعاد محاكمتهم فى الدعوى.

2 ـ الرقم "3"، ويشير لعدد الجلسات التى نظرتها المحكمة فى الدعوى ولعل أولها جلسة 6 أكتوبر 2019، وكان عدد المتهمين وقتها 6 متهمين.

3 ـ الرقم "2"، ويشير لرقم دائرة الإرهاب التى تنظر الدعوى برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

4 ـ الرقم "379"، ويشير لعدد المتهمين فى الدعوى ككل، ومنهم أكثر من 100 متهم صدر ضدهم أحكام غيابية ومنهم 11 متهما قاموا بعمل إعادة إجراءات على الحكم الغيابى.



كانت المحكمة قد قضت فى وقت سابق بالسجن المؤبد والمشدد للمتهمين غيابيا، وقاموا بعمل إعادة إجراءات على الحكم الغيابى.



وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.