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بعد تقليص عددها لـ 5 فقط.. هذه هى اختصاصات دوائر الإرهاب

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 04:47 ص
بعد تقليص عددها لـ 5 فقط.. هذه هى اختصاصات دوائر الإرهاب محكمة- صورة أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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9 دوائر جنايات بمحكمة استئناف القاهرة، كانت هى المختصة بنظر قضايا الإرهاب ، إلا أن رئيس المحكمة قرر تقليص العدد إلى 5 فقط بسبب تراجع عدد قضايا الإرهاب الموجودة حاليا، وتوزيع الدوائر الأربعة الأخرى على اختصاصات مختلفة.

ويتعلق نطاق الجرائم التى تباشرها دوائر الإرهاب، بالجنايات المضرة بالمصلحة العامة، وأمن الوطن بالداخل والخارج، والمفرقعات، والتخابر والتعاون مع جهات ودول أجنبية، بغية الإضرار بمصالح البلاد، وإفشاء أسرار الدولة المتعلقة بالأمن القومي، وإنشاء وتأسيس وإدارة جماعات وعصابات وهيئات على خلاف أحكام القانون يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين، أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة، التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، وغيرها من جرائم الإرهاب والعنف.

ونص قانون مكافحة الإرهاب 94 لسنة 2015 ، فى المادة 50 منه على ، "تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات، يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف، لنظر الجنايات من الجرائم الإرهابية، والجرائم المرتبطة بهذه الجنايات.

وتخصص دوائر في المحاكم الابتدائية برئاسة رئيس بالمحكمة على الأقل لنظر الجنح من الجرائم الإرهابية والجرائم المرتبطة بهذه الجنح.

كما تخصص دوائر في المحاكم الابتدائية برئاسة رئيس بالمحكمة على الأقل وعضوين أحدهما على الأقل بدرجة رئيس لنظر الطعون بالاستئناف في الأحكام الصادرة في هذه الجرائم.

ويفصل في القضايا المشار إليها في هذه المادة على وجه السرعة، وطبقاً للإجراءات المقررة في هذا القانون وقانون الإجراءات الجنائية.

 


دوائر الإرهاب

قضايا الإرهاب

قانون مكافحة الإرهاب

اختصاصات دوائر الإرهاب

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