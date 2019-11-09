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أجهزة محافظة مطروح تستعد للاحتفال بالعيد القومى فى موعده الجديد

السبت، 09 نوفمبر 2019 10:10 م
أجهزة محافظة مطروح تستعد للاحتفال بالعيد القومى فى موعده الجديد الاستعادات للعيد القومي
مطروح – حسن مشالي

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عقد المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة مطروح، اجتماعا تمهيديا مع مسئولي عدد من  الإدارات المعنية بالمحافظة، للإعداد المبكر ووضع برنامج و سيناريو تجهيزات الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، والذي سيتم الاحتفال به هذا العام  في في 15 ديسمبر المقبل، وهو تاريخ ذكرى معركة وادي ماجد بين أبناء الصحراء الغربية وقوات الاحتلال الانجليزي عام 1915، ليواكب موعد الاحتفال الجديد بالعيد القومي للمحافظة، التاريخ الرسمي لمعركة وادي ماجد، بدلا من الموعد السابق الذي كان يتم الاحتفال فيه في 24 أغسطس من كل عام.

وأوضح سكرتير عام المحافظة، بانه سيتم العمل على إقامة احتفالات متميزة هذا العام، بمشاركة أبناء مطروح، وإحياء ذكرى مقاومة أجدادهم  لجيش الاحتلال الانجليزي، مع إحياء التراث والبطولة التى غرستها هذه المعركة في نفوس أبناء  مطروح، كما ستشهد احتفالات العيد القومي مظاهر وافتتاحات جديدة، لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة.  

من جانبه، أكد محافظ مطروح، أن جميع الأجهزة المعنية تكثف استعداداتها للاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة، مع  التنسيق مع كافة الجهات المعنية، خاصة مع وجود العديد من الإنشاءات والتطويرات والمشروعات الخدمية والاستثمارية الجديدة، في جميع أنحاء المحافظة، والحرص على مشاركة جميع الأجهزة بالمحافظة والقيادات الشعبية من أبناء مطروح من عمد ومشايخ  لتجهيزات الاحتفال بالذكرى الـ104لمعركة وادي ماجد.

 

 

 


محافظة مطروح

العيد القومي لمحافظة مطروح

معركة وادي ماجد

الاحتلال الانجليزي

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