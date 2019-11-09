أجهزة محافظة مطروح تستعد للاحتفال بالعيد القومى فى موعده الجديد

وأوضح سكرتير عام المحافظة، بانه سيتم العمل على إقامة احتفالات متميزة هذا العام، بمشاركة أبناء مطروح، وإحياء ذكرى مقاومة أجدادهم لجيش الاحتلال الانجليزي، مع إحياء التراث والبطولة التى غرستها هذه المعركة في نفوس أبناء مطروح، كما ستشهد احتفالات العيد القومي مظاهر وافتتاحات جديدة، لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة.

من جانبه، أكد محافظ مطروح، أن جميع الأجهزة المعنية تكثف استعداداتها للاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة، مع التنسيق مع كافة الجهات المعنية، خاصة مع وجود العديد من الإنشاءات والتطويرات والمشروعات الخدمية والاستثمارية الجديدة، في جميع أنحاء المحافظة، والحرص على مشاركة جميع الأجهزة بالمحافظة والقيادات الشعبية من أبناء مطروح من عمد ومشايخ لتجهيزات الاحتفال بالذكرى الـ104لمعركة وادي ماجد.