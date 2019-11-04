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محافظ مطروح: صرف 5.4 مليون جنيه مساعدات خلال عام استجابة لمطالب المواطنين

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 10:21 م
محافظ مطروح: صرف 5.4 مليون جنيه مساعدات خلال عام استجابة لمطالب المواطنين اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح
مطروح – حسن مشالي

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أكد اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، على حرص المحافظة على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين مع مراعاة الحالات الإنسانية، خاصة من المرضي، مشيرا إلى أن جميع الشكاوي الواردة إليه وإلى إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة يتم بحثها وحلها فورا، من خلال التواصل مع الجهات المعنية المختلفة تيسيراً علي المواطن وتخفيف الأعباء عن كاهله، وقدت المحافظة مساعدات م القادرين بمبلغ 5 ملايين و 400 ألف جنيه خلال عام.

وأكد محافظ مطروح على استمرار تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية ومد يد العون لهم، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بتقديم كافة الدعم للفئات الأولى بالرعاية ومساعدتهم للعيش حياة كريمة، والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة لهم .

وأوضحت رجاء سالم مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمطروح، أنه تم صرف إعانات ومساعدات لغير القادرين بداية من شهر سبتمبر 2018 وحى شهر أكتوبر الماضي بإجمالي مبلغ 5 ملايين و 400 ألف جنيه لـ 9694 مواطن، حيث تم تقديم مساعدات مالية شهرية لـ 330 حالة بتكلفة 147 ألف و 800 جنيه، وتحويل حالات للعلاج بمستشفيات خارج مطروح لـ  537 مريض غير قادر بتكلفة 2  مليون جنيه، وتقديم مساعدات علاجية شهرية لـ 852 مستفيد بإجمالي 826 ألف و500 جنيه .

وتقديم مساعدات مالية لـ 3827 بأجمالي 1,4 مليون جنيه ومساعدات عاجلة لـ 18 حالة بأجمالي 116ألف 800 جنية وسداد مصاريف دراسية للطلاب غير القادرين بالمعاهد والمدارس لـ 695 طالب بأجمالي مبلغ 123الف و 400 جنية وتقديم مساعدات زواج عينية بأجمالي مبلغ 12 ألف و200 جنيه لـ 3 مواطنين.

كما تم شراء كسوة أعياد للأرامل والمطلقات وذوى الاحتياجات الخاصة بأجمالي 752 ألف و600 جنية، وشراء كراسي متحركة لـ 6 مواطنين من غير القادرين.

 


محافظة مطروح

مساعدات مالية

حل مشاكل المواطنين

خدمة المواطنين

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