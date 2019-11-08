إزالة 325 مخالفة على نهر النيل ومنافع الرى والصرف خلال أسبوع

كتبت أسماء نصار

تلقى وزير الموارد المائية والرى تقريرًا بشأن الحملات التى تنفذها الوزارة فى مجال الإزالات على نهر النيل وفرعيه ومنافع الرى والصرف على مستوى الجمهورية والتى تضمنت إزالة 325 حالة تعدى على مدار الأسبوع الأول من نوفمبر .

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن التقرير أوضح أن قطاع تطوير وحماية نهر النيل نفذ 42 إزالة، فيما قام قطاع الرى بتنفيذ 106 على منافع الرى ، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ 177 ازالة على منافع الصرف.

فيما أكد المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، أن القطاع قام بتنفيذ عدة حملات خلال الاسبوع الاول من شهر نوفمبر 2019 وأسفرت عن تنفيذ 42 إزالة شملت عدد 4 بمحافظة المنوفية وإزالة حالة بمحافظة البحيرة و14 بمحافظة كفر الشيخ و4 بمحافظة اسيوط و 9 بمحافظة سوهاج و 8 ازالة بمحافظة قنا و2 بمحافظة الأقصر ليسجل عداد النيل إزالة 49 الف و250 حالة تعدى على نهر النيل منذ انطلاق الحملة فى يناير 2015 وحتى تاريخه.

الجدير بالذكر بأن الإزالات تنوعت ما بين مبانى خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور أو ردم بالجسور أو قطع جسور أو عائمات مخالفة، وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.