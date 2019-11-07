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الجيزة: غلق جزئى لشارع الهرم فى الاتجاهين 3 أيام بدءا من صباح الجمعة

الخميس، 07 نوفمبر 2019 09:46 م
الجيزة: غلق جزئى لشارع الهرم فى الاتجاهين 3 أيام بدءا من صباح الجمعة غلق شارع الهرم
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت محافظة الجيزة عن إضطرار الإدارة العامة لمرور الجيزة غلق شارع الهرم بشكل جزئى بالإتجاهين وذلك لمدة 3 أيام تبدأ فى الساعة الـ 12 صباح غدِ الجمعة وتنتهى فى الساعة الـ 5 من صباح يوم الأحد المقبل، دون توقف لحركة المرور، حيث سيتم ترك حارة مرورية لسير السيارات فى كلا الإتجاهين .
 
وأوضحت الإدارة العامة لمرور الجيزة بأن الغلق يأتى فى إطار أعمال نقل المرافق الخاصة بمشروع مترو الأنفاق " الخط الرابع " وقيام الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لعمل تغذية لخطوط الكهرباء وخطوط مياه الشرب بشارع الهرم مع تقاطع ترعة الزمر بالإتجاهين مما يستلزم اجراء غلق جزئي للشارع .
 
وتقوم الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع الشركة المنفذة بنشر اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية بمحيط الأعمال لمساعدة قائدى المركبات فى الإتجاهات الجديدة .
 
وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين من المارة وقائدى المركبات الإلتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لضمان السيولة المرورية وتفادى التكدسات خلال فترة تنفيذ الأعمال .
 
 

الجيزة

شارع الهرم

المرور

غلق شارع الهرم

موعد غلق شارع الهرم

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