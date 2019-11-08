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مصرع شاب فى حادث تصادم دراجة نارية وعربة كارو بالدقهلية

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 10:42 م
مصرع شاب فى حادث تصادم دراجة نارية وعربة كارو بالدقهلية حادث تصادم - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب

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لقي شاب مصرعه أمام قرية الأحمدية التابعة لمركز شربين، فى حادث تصادم مع عربة كارو أثناء استقلاله دراجة نارية.

تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية و عربة كارو.
 
 انتقل ضباط مباحث المركز، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وفاة قائد الدراجة النارية ويدعي هشام ياسر توكل 22 سنة مقيم قرية الأحمدية التابعة لدائرة المركز، وتم استدعاء سيارة الإسعاف ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفي شربين العام، وجاري تحري، محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

 


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