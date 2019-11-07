مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم بالدقهلية

تلقي اللواء فاضل عمار ، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي و دراجة نارية على طريق الجنينة منية النصر.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية بسبب السرعة الزائدة و التعدي الخاطئ، واسفر الحادث عن وفاة محمد محمد أحمد سنجاب 51 سنة من قرية الجنينة التابعة لدائرة المركز، وإصابة احمد احمد صلاح 20 سنة مقيم بمركز دكرنس وتم نقله إلى مستشفي منية النصر المركزي لتلقي العلاج.

كم تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفي منية النصر، وجاري تحرير محضر الواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.