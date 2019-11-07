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مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم بالدقهلية

الخميس، 07 نوفمبر 2019 05:56 م
مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم بالدقهلية انقلاب سيارة - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب

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لقي شخص مصرعه وأصيب آخر فى حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية على طريق الجينية منية النصر.

تلقي اللواء فاضل عمار ، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي و دراجة نارية على طريق الجنينة منية النصر.
 
وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية بسبب السرعة الزائدة و التعدي الخاطئ، واسفر الحادث عن وفاة محمد محمد أحمد سنجاب 51 سنة من قرية الجنينة التابعة لدائرة المركز، وإصابة احمد احمد صلاح 20 سنة مقيم بمركز دكرنس وتم نقله إلى مستشفي منية النصر المركزي لتلقي العلاج.
 
كم تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفي منية النصر، وجاري تحرير محضر الواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 

 


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