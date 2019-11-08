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محافظ الإسكندرية يقرر وقف مزايدة علنية لاستغلال "بئر مسعود".. لهذا السبب

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 01:41 ص
محافظ الإسكندرية يقرر وقف مزايدة علنية لاستغلال "بئر مسعود".. لهذا السبب الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية
الاسكندرية جاكلين منير

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أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية قرارا بوقف مزايدة علنية تتعلق باستغلال المساحة الصخرية بمنطقة بير مسعود وذلك حرصًا على تلك المنطقة التاريخية والتراثية.

وأشار بيان صادر من محافظة الاسكندرية، إلى أن  إدارة التعاقدات بالإدارة العامة للشئون المالية بالمحافظة قد أعلنت فى الصحف الرسمية عن طرح عدد من المزايدات العلنية كان من بينها المنطقة الصخرية بمنطقة بير مسعود لإقامة كافيتيريا ومطعم وتجهيز منطقة ألعاب بنطاق حى المنتزة وحددت لها جلسة 24 أكتوبر الماضي وبعرض مذكرة طرح مناقصة استغلال المنطقة الصخرية على محافظ الإسكندرية أصدر قراره بوقف طرح تلك المناقصة فى إطار حرص محافظة الإسكندرية على عدم المساس بالأماكن التراثية والتاريخية بالإسكندرية

يذكر أن منطقة بير مسعود من المناطق الشهيرة والتراثية بالإسكندرية، حيث اعتاد المترددون على هذا المكان بإلقاء عملات معدنية فى البئر مع طلب أمنية محددة للتحقق، كما اعتاد الشباب تحدى بعضهما البعض فى الغطس بالبئر و المرور أسفل الكهف الصخرى إلى الجهة الأخرى.


الاسكندرية

بير مسعود

محافظة الاسكندرية

مزايدات علنية

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