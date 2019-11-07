محافظ الاسكندرية يوجه بوضع حلول لمنع غرق منطقة "الجرارى" و تأمين أعمدة الكهرباء

الاسكندرية جاكلين منير

كلف الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، شركة الصرف الصحى وحى العامرية أول بالتوجة إلى منطقة "الجراري" للانتهاء من تنفيذ حلول مؤقتة وعاجلة لحين تطبيق الحل الدائم لمنع غرق المنطقة خلال نوات الأمطار، ووجه الرصد البيئى بالمحافظة باخطار غرفة عمليات المحافظة فور رصد أى أعمدة كهرباء يمكن أن تشكل خطورة على المارة، مشددا على رؤساء الأحياء بمراجعة شنايش الصرف الصحى بالانفاق كلا فى نطاقه، إستعدادا لموسم الأمطار القادم.

جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذى عقده المحافظ لجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة استعدادا لمواجهة نوه المكنسة خلال الأيام القادمة، ولاستعراض المناطق الساخنة لوضع حلول عاجلة لها لتلافى حدوث أى مشكلات بها خلال النوات القادمة.

وأشار بيان صادر اليوم إلى أن محافظ الإسكندرية، وجه الشكر لجميع الجهات التى عملت خلال نوة الأمطار غير العادية التى تعرضت لها المحافظة الفترة الماضية والتى كانت محل متابعة على مدار الساعة من رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية .

وذكر قنصوه جميع تلك الجهات بالاسم وعلى رأسها القوات البحرية ، والمنطقة الشمالية العسكرية، وشركة الصرف الصحى بالإسكندرية، وشركة مياه الشرب بالإسكندرية، ورؤساء الأحياء، و شركة النظافة ،و مديرية الطرق والنقل، و مديرية التضامن الإجتماعى بالإسكندرية.

وأكد قنصوه ، أنه بفضل العمل الجماعى نجحت المحافظة فى مواجهة النوة الماضية رغم شدتها وذلك بجهود وإخلاص أصغر عامل حتى أكبر مسئول فضلاً عن وعى السكندريين الذين دعموا تلك المجهودات.

كما استعرض المحافظ حصر ميدانى لمواضع القصور والنقاط الساخنة التى عاينها ومعه الأجهزة التنفيذية خلال فترة الأمطار وما نتج عنها واستمع إلى بيانات شركة الصرف ورؤساء الأحياء واستعرض معهم الحلول الفنية المقترحة وكلف بعض اللجان المختصة بمعاينة فورية لهذه النقاط وعرض البدائل عليه خلال الساعات القادمة للاستفادة من التجربة الماضية.