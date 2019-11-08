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متدربو بني سويف يصعدون للمرحلة الثانية في برنامج البابا تواضروس التدريبي

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 08:08 م
متدربو بني سويف يصعدون للمرحلة الثانية في برنامج البابا تواضروس التدريبي قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
سارة علام

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أقيمت بمقر المركز الإعلامي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية أعمال تقييم المجموعة الثالثة عشرة من مدربي ومتدربي ايبارشية بنى سويف  في مشروع 1000 معلم كنسي "تراث كنيستنا.. روح وحياة" في مرحلته الثانية.
 
شارك في المجموعة الثانية عشرة 21 مدربا و 188 متدربا قدموا 20 ورشة تدريبية، وبانتهاء تقييم المجموعة الثالثة عشرة من المرحلة الثانية يصل عدد المدربين والمتدربين الذين تم تقييمهم إلى 196 مدربًا و 2513 متدربًا.
 
ومن المقرر أن يتم تكريم المميزين من المدربين بيد قداسة البابا تواضروس الثاني خلال الشهر الجاري، وتسعى المرحلة الثانية إلى نقل فكرة مشروع 1000 معلم كنسي. إلى قطاعات أكبر من الآباء الكهنة والخدام والخادمات داخل الإيبارشيات وصولًا لتدريب عشرين ألف معلم كنسى

 


تواضروس

جدد ايامنا كالقديم

برنامج البابا التدريبي

الكنيسة

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