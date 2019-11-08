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لافروف: لا وضوح بشأن إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 12:03 م
لافروف: لا وضوح بشأن إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط وزير الخارجية الروسى
أ.ش.أ

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أعلن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، أنه لا يوجد وضوح بشأن آفاق إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

وقال لافروف - في كلمة أمام مؤتمر موسكو الدولي لعدم انتشار الأسلحة اليوم الجمعة - "إن المشكلة الكبرى تكمن في عدم وجود وضوح حول آفاق إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط"، مشيرا إلى أن هذا الأمر يرتبط أيضا بشكل مباشر بكيفية إنجاح عقد مؤتمر المراقبة حول معاهدة عدم انتشار الأسلحة في مايو من العام المقبل.

وأضاف: "نحن نبدي اهتمامًا خاصًا بإنجاح عقد مؤتمر بنيويورك حول منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط في نهاية الشهر الحالي"، مؤكدا أن بلاده كانت تُحضر لمثل هذا الموضوع لسنوات عديدة وتُقابل بعدم تفهم.


لافروف

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الخارجيه الروسيه

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