كهرباء الإسكندرية: طوارئ بالتنسيق مع المحليات والصرف الصحى لنهاية الشتاء

كتبت رحمة رمضان

أكد كد المهندس مدحت فودة رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، أنه تقرر أن يتم استمرار رفع حالة الطوارئ القصوى بالشركة و ذلك بالتنسيق مع هيئة الصرف الصحى و المحليات بالمحافظات التابعة للشركة و هى محافظات الإسكندرية و مرسى مطروح و الكيلو 66 و حتى إنتهاء فصل الشتاء لمواجهة التقلبات المناخية.

وأضاف فودة، لـ"اليوم السابع"، أن حالة الطوارئ بالشركة من المقرر أن تنتهى بنهاية فصل الشتاء للحفاظ على استقرار التيار الكهربائى للمواطنين و عدم التأثر بالتقلبات المناخية ، لافتاً إلى أن إدارات الشبكات المختلفة وضعت برنامجًا للصيانة الوقائية لأكشاك وغرف المحولات والشبكات الهوائية وعلب كابلات الجهد المنخفض، لسرعة تلافى أى ملاحظات على المهمات الكهربية، وذلك من خلال صيانة المهمات الكهربية وإحكام غلق الأبواب وسد الفتحات لمنع تسرب مياه الأمطار والزواحف داخل غرفة المحولات.