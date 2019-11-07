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الخميس، 07 نوفمبر 2019 05:24 م
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السبت .. فصل التيار الكهربائى عن بعض المناطق بمدينة بنى سويف

الخميس، 07 نوفمبر 2019 04:30 م
السبت .. فصل التيار الكهربائى عن بعض المناطق بمدينة بنى سويف ديوان عام محافظة بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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أعلن قطاع الكهرباء بمحافظة بنى سويف، أنه سيتم فصل التيار عن أبراج "الهدى، الروضة،التليفزيون ،السراج" بمنطقة الحميات وذلك يوم السبت المقبل ، بداية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ظهراً،وذلك لعمل صيانة بمغذي الكهرباء الذي يخدم تلك المناطق بمدينة بني سويف

 وحسب بيان لمحافظة بنى سويف، يتقدم قطاع الكهرباء باعتذاره عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوية لرفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي،فإنه يناشد المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة إتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة فصل الخدمة

 


بنى سويف

كهرباء بنى سويف

شركة كهرباء بنى سويف

انقطاع التيار الكهربائي

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