فيديو وصور.. الكشف على 1800 مواطن بمبادرة نور الحياة بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تستمر أعمال المبادرة الرئاسية "نور حياة" بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ للأسبوع الثاني على التوالي يومي الخميس والجمعة، وشهدت اقبالاً كبيراً من المواطنين، وتم اجراء الكشف الطبي على 1800 من المترددين على المبادرة من أهالي القرى، وتستمر الحملة لمدة 3 سنوات

قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، تستمر أعمال المبادرة اليوم الجمعة، لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار،ضمن المرحلة الثانية والتى يدعمها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة والجمعيات الأهلية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بإجراء الكشف الطبى على المواطنين من كبار السن وتلاميذ المدارس للحد من ضعف وفقدان الإبصار بالمجان، والتى تقوم بعمل الفحوصات الطبية وصرف العلاج وعمل النظارات الطبية وإجراء العمليات الجراحية بالمجان يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع .

وأضاف محافظ كفر الشيخ فى بيان ،بدأت أعمالها بمركز شباب كفرالشيخ ومنه الى باقى مراكز ومدن المحافظة، مؤكدا على أهمية المبادرة التى تعتبر رسالة أمل للمواطنين الذين يعانون من مشكلات مرضية فى الإبصار، وتستهدف المبادرة علاج أمراض العيون بالإضافة إلى تجفيف منابع المرض حيث تستهدف المبادرة المسح الطبى للأفراد الأكثر احتياجاً من كبار السن وتلاميذ المدارس بالتشخيص والعلاج المبكر لمسببات ضعف وفقدان الإبصار وتوفير العلاج الدوائى أو الجراحى للمرضى بالمجان.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن المبادرة الرئاسية تنقسم إلى شقين فيتم في الشق الأول إجراء الفحوصات والكشف الطبى وصرف العلاج وإجراء العمليات الجراحية بالمجان لحالات كبار السن من الأفراد الأكثر إحتياجاً والتى تم إطلاقها الخميس الماضى 31 أكتوبر 2019م للحالات المسجلة بالجمعيات الأهلية والخيرية ولمدة 3 سنوات كما يتم تسجيل تلك الفئة من غير المسجلين بالجمعيات الأهلية بمكان القافلة بمركز الشباب المحدد من خلال بطاقة الرقم القومى ورقم الموبايل، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي على أن تجرى الفحوصات الطبية بمراكز الشباب بمراكز ومدن المحافظة وتجهيزها بـ 4 قاعات منهم " قاعتين عيادات للكشف الطبى وقاعة للتسجيل وقاعة تستخدم كصيدلية " لتستهدف الكشف الطبى على 1000 شخص أسبوعياً، تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة، على أن يجرى الكشف الطبى وصرف العلاج مجاناً لكبار السن وصرف النظارات الطبية لهم وعن الحالات التى تحتاج الى تدخل جراحى يتم تحويلها لإجراء العمليات الجراحية بمستشفى كفرالشيخ العسكرى خلال 15 يوماً بعد إجراء الكشف النهائى والدقيق بالمستشفى قبل إجراء العملية الجراحية بالمجان، لافتاً أن البداية بمركز شباب كفرالشيخ بغرب مدينة كفرالشيخ أمام الجمعية الشرعية لإستقبال حالات كبار السن من الأكثر احتياجاً ومن ثم الى باقى مراكز ومدن المحافظة حيث يتم تنظيم القافلة على مدار يومين أسبوعياً " الخميس والجمعة من كل أسبوع " بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن الشق الثانى من المبادرة الرئاسية " نور حياة " يتضمن إجراء الفحوصات والكشف الطبى وصرف العلاج وإجراء العمليات الجراحية بالمجان لطلاب المدارس بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية والتربية والتعليم والهيئة العامة للتأمين الصحى على أن تطلق بمدارس المحافظة في العام القادم 2020م، والتى تستهدف إجراء الكشف الطبى لتلاميذ المرحلة الإبتدائية فى المدارس الحكومية، على 4 مراحل وتوفير مليون نظارة طبية مجانا للتلاميذ المتوقع اكتشاف إصابتهم، على مستوى الجمهورية ويتم توفير 5 وحدات متنقلة مجهزة بوسائل إجراء الكشف الطبى على العيون، حيث تتضمن كل وحدة جهاز اختبار مستوى النظر، جهاز المسح الطبي"موبايل فيجن"، جهاز كشف الشبكية وقاع العين"سلايت لامب"،وجهاز الكشف الالكتروني"ريفركتور"،وجهاز قياس العدسات"ديجتال لينز ميتر" لضمان توفير كشف طبى متكامل على العيون داخل الوحدة المتنقلة مجاناً للمواطنين، موضحاً انه سيتم عقد اجتماع تنسيقى بين مديرية الشئون الصحية ومديرية التربية والتعليم وفرع الهيئة العامة للتأمين الصحى للتنسيق لإطلاق المبادرة الرئاسية " نور حياه " بالمدارس، من خلال فرق طبية مدربة على أعلى مستوى.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن مدة المبادرة 3 سنوات مقسمة، وأن الفريق الطبي المكون من أطباء عيون وفنيي بصريات وفنيي أجهزة طبية يقوم بالكشف الطبي المتكامل من خلال الوحدة الطبية المتنقلة في تخصص الرمد بالمدارس لإجراء عملية المسح والفحص والنظارة للطلاب المستهدف توقيع الكشف الطبي عليهم، قائلا " إن المبادرة تهدف للحد من ضعف وفقدان الإبصار مع توفير خدمة مميزة للفئات الأكثر احتياجا، وإعادة دمج وتمكين ضعاف البصر ورفع الوعى لدى المواطن للوصول بمصر خالية من الإعاقة البصرية.

كما أعلن محافظ كفرالشيخ عن إنشاء مقر للمبادرة الرئاسية " نور حياة " بديوان عام محافظة كفرالشيخ للتنسيق مع صندوق تحيا مصر والجهات المعنية لتقديم الخدمة الطبية والرعاية الصحية لكبار السن وتلاميذ المدارس بالمجان .

أشار محافظ كفرالشيخ، أنه سيتم تزويد مستشفيات المحافظة باحتياجاتها من ماكينات الغسيل الكلوى وحضانات الأطفال من خلال صندوق تحيا مصر.

وأكد محافظ كفرالشيخ، علي التعاون التام بين جميع أجهزة المحافظة المعنية لإنجاح المبادرة لتقديم الخدمة الطبية والرعاية الصحية لكبار السن وتلاميذ المدارس على أن تبدأ من " مركز كفرالشيخ وسيدى غازى الى دسوق والحامول والرياض وبلطيم وبيلا وبرج البرلس ومصيف بلطيم وقلين وفوه ومطوبس " بالتعاون مع صندوق تحيا مصر بالمجان .

ومن جانبه قال المدير المالي والاداري والقائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن الصندوق ينفذ المبادرة الرئاسية نور حياة بالتعاون مع القوات المسلحة متمثلة في إدارة الخدمات الطبية، ووزارة الداخلية، وبالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وأضاف أن المبادرة تستهدف إجراء المسح الطبى على مليوني مواطن من الفئات الأولى بالرعاية وإجراء 200 ألف عملية مياه بيضاء وتوفير نصف مليون نظارة طبية مجانا، خلال 3 سنوات.

وأوضح عبد الفتاح أن القافلة الواحدة تستقبل على مدار يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع نحو ألف مواطن لإجراء الكشف الطبي وتسليم العلاج والنظارات للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار مجانا من داخل القافلة، فضلا عن تحويل الحالات المتطلبة تدخلا جراحيا إلى المستشفيات التابعة للقوات المسلحة بكل محافظة حيث تجرى نحو 350 عملية اسبوعيا من خلال 7 مستشفيات مشاركة في المبادرة حتى الآن على مدار يومين.



مبادرة نور الحياة بكفر الشيخ



مبادرة نور الحياة بكفر الشيخ



مبادرة نور الحياة بكفر الشيخ



مبادرة نور الحياة بكفر الشيخ



مبادرة نور الحياة بكفر الشيخ



مبادرة نور الحياة بكفر الشيخ



مبادرة نور الحياة بكفر الشيخ



مبادرة نور الحياة بكفر الشيخ