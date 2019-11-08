سوبر كورة
Ads
الجمعة، 08 نوفمبر 2019 06:37 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

عميد ​معهد الكبد: 130 ألف مريض يتلقون العلاج سنويا ومعاملنا تعمل 24 ساعة

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 06:27 م
عميد ​معهد الكبد: 130 ألف مريض يتلقون العلاج سنويا ومعاملنا تعمل 24 ساعة الزميل وليد عبد السلام فى زيارة لمعهد الكبد
كتب - وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور محمد إسماعيل عميد معهد الكبد​،​ ​نشهد ​طفرة كبيرة​ بمستوى الخدمة الطبية وطبيعتها ونوعيتها خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بملف الرعاية الطبية والصحية خاصة غير القادرين​.

وأضاف إسماعيل ،  لـ"اليوم السابع، أن ​جميع خدمات المعهد تقدم للمرضى بالمجان ، حيث يعد المعهد إحدى قلاع الدولة العلاجية في تخصص أمراض الكبد بشكل أصيل وباقي التخصصات المتعلقة بالكلى والجهاز الهضمي، متابعًا: يتردد على المعهد 130 ألف مريض سنويًا ولدينا عيادات تخصصية كثيرة ونجرى مناظير جراحية وعلاجية لما يقرب من 30 مريضًا يوميًا.

وأشار عميد معهد الكبد، إلى أن هناك دعما كبيرا من الدولة للتخصصات الطبية لمناظير الجهاز الهضمي والقولون كما يوجد وحدات للعلاج التداخلي وأورام الكبد بالتردد الحرارى والميكروويف والنانونايف ولا زلنا نقوم بإضافة خدمات جديدة ونتوسع فى تدريب الأطباء والفرق العلاجية لضمان خدمات مميزة للمريض وبدون أى تكاليف أو أعباء مالية.

​ولفت الدكتور محمد إسماعيل ، إلى أنه منذ شهر ديسمبر من عام 2018 قام المعهد بإجراء تحليل لـ80 ألف حالة مصابة بفيروس "  سي " من جميع أنحاء الجمهورية بطاقة 1200 حالة يوميًا، حيث تعمل المعامل على مدار 24 ساعة يوميًا 30 يومًا في الشهر دون توقف ورأينا فرق مدربة على أعلى مستوى للتعامل مع العينات كما يتم تخزين بيانات بالحالات على مستويين إلكتروني وآخر ورقى كتأمين للبيانات متى احتاجنا العودة لها.

 

 
 
 

 


​معهد الكبد

علاج فيروس سى

مرضى الكبد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

120دقيقة لـ"اليوم السابع" في معهد الكبد تكشف كيف حصلت مصر على شهادة دولية.. مرضى فيروس سي يروون رحلة علاجهم بخدمة 5 نجوم.. العلاج مجانا مدى الحياة.. عميد المعهد: نستقبل 130 حالة سنويا.. والرئيس أحدث طفرة علاجية

الخميس، 07 نوفمبر 2019 06:51 م

محافـظ المنوفية يترأس اجتماع المجلس الإقليمى للصحة بمعهد الكبد القومى

الأربعاء، 30 أكتوبر 2019 05:04 م

بدء تشغيل جهاز المنظار بالموجات الصوتية بمعهد الكبد القومى بجامعة المنوفية

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2019 04:35 م

غدا.. انطلاق المؤتمر الدولى للجراحة والتخدير بمعهد الكبد القومى بالمنوفية

الأربعاء، 11 سبتمبر 2019 02:31 م

السيطرة على حريق بمعهد الكبد فى المنوفية

الإثنين، 09 سبتمبر 2019 12:25 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
عمالقة الـ"كاش" .. تعرف على أكبر 10 شركات تمتلك سيولة نقدية فى العالم

عمالقة الـ"كاش" .. تعرف على أكبر 10 شركات تمتلك سيولة نقدية فى العالم

فيديو.. جمهور الاهلى والزمالك " إيد وحدة" فى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة

فيديو.. جمهور الاهلى والزمالك " إيد وحدة" فى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة

العناية الإلهية تنقذ هالة صدقى من حادث بسيارتها .. فيديو

العناية الإلهية تنقذ هالة صدقى من حادث بسيارتها .. فيديو

فاردى نجم ليستر سيتي يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي

فاردى نجم ليستر سيتي يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي

محمد صلاح: فوز ليفربول على مانشستر سيتي لا يعنى التتويج بالدوري

محمد صلاح: فوز ليفربول على مانشستر سيتي لا يعنى التتويج بالدوري

رودريجو نجم ريال مدريد "لاعب الجولة" فى دوري ابطال اوروبا

رودريجو نجم ريال مدريد "لاعب الجولة" فى دوري ابطال اوروبا

محمد رمضان بصحبة الملاكم المغربى أبو زعيتر: الصداقة بصدق المواقف

محمد رمضان بصحبة الملاكم المغربى أبو زعيتر: الصداقة بصدق المواقف

تأكيداً لليوم السابع.. الكاف يكشف أسباب فسخ التعاقد مع لاجاردير

تأكيداً لليوم السابع.. الكاف يكشف أسباب فسخ التعاقد مع لاجاردير

فيديو معلوماتى.. هذا ما يحدث بجسمك عند الإفراط فى تناول حلوى المولد

فيديو معلوماتى.. هذا ما يحدث بجسمك عند الإفراط فى تناول حلوى المولد

13 كاميرا لنقل حفل افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 سنة

13 كاميرا لنقل حفل افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 سنة

التعليم: طرق علاجية على الطلبة ضعاف القراءة من الصف الرابع حتى الثالث الإعدادى

التعليم: طرق علاجية على الطلبة ضعاف القراءة من الصف الرابع حتى الثالث الإعدادى

من لبانة فيرجسون إلى قفاز زوف.. مقتنيات نجوم الكرة تعزف على جرس المزادات

من لبانة فيرجسون إلى قفاز زوف.. مقتنيات نجوم الكرة تعزف على جرس المزادات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة