عميد ​معهد الكبد: 130 ألف مريض يتلقون العلاج سنويا ومعاملنا تعمل 24 ساعة

كتب - وليد عبد السلام

قال الدكتور محمد إسماعيل عميد معهد الكبد​،​ ​نشهد ​طفرة كبيرة​ بمستوى الخدمة الطبية وطبيعتها ونوعيتها خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بملف الرعاية الطبية والصحية خاصة غير القادرين​.

وأضاف إسماعيل ، لـ"اليوم السابع، أن ​جميع خدمات المعهد تقدم للمرضى بالمجان ، حيث يعد المعهد إحدى قلاع الدولة العلاجية في تخصص أمراض الكبد بشكل أصيل وباقي التخصصات المتعلقة بالكلى والجهاز الهضمي، متابعًا: يتردد على المعهد 130 ألف مريض سنويًا ولدينا عيادات تخصصية كثيرة ونجرى مناظير جراحية وعلاجية لما يقرب من 30 مريضًا يوميًا.

وأشار عميد معهد الكبد، إلى أن هناك دعما كبيرا من الدولة للتخصصات الطبية لمناظير الجهاز الهضمي والقولون كما يوجد وحدات للعلاج التداخلي وأورام الكبد بالتردد الحرارى والميكروويف والنانونايف ولا زلنا نقوم بإضافة خدمات جديدة ونتوسع فى تدريب الأطباء والفرق العلاجية لضمان خدمات مميزة للمريض وبدون أى تكاليف أو أعباء مالية.