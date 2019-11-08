صور.. 11عيادة متنقلة فى قافلة طبية بمركز الواسطى ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

واصلت مديرية صحة بنى سويف، الدفع بقوافل طبية مجانية إلى القرى والعزب المحرومة بجميع مراكز المحافظة السبع، حيث تم الدفع بقافلة طبية مجانية على مدار يومين، إلى قرية بنى غنيم التابعة لمركز الواسطى شمال المحافظة، من خلال 11 عيادة، يتوفر بداخلهم 9 تخصصات.

وجرى توقيع الكشف الطبى على 1706 مواطنًا فى جميع التخصصات، وأجريت التحاليل الطبية اللازمة للمرضى، وصرف العلاج اللازم لهم، تحت إشراف الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة هايدى محمد عبد الوهاب، منسق القوافل.

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة، إن القافلة تردد عليها 1706 مواطنًا، وأُجرى 115 تحليلًا بمعمل الدم، و39 تحليلًا بمعمل طفيليات، وإحالة38 مواطناً للمستشفيات، وعمل 25 قرار علاج على نفقة دولة، و25 حالة أشعة، و33 موجات فوق صوتية.

وكشف حميدة، عن إجراء الكشف المبكر عن الضغط والسكر لـ126 مواطنين، وعقد ندوة تثقيف صحى بحضور 149 سيدة من أهالى القرية، عن الالتهاب الكبدى الفيروسي، تنظيم الأسرة، الرضاعة الطبيعية، النظافة الشخصية، التغذية السليمة، أورام الثدي، الأمراض غير السارية، موضحًا بأن القافلة تشمل القرى والنجوع؛ لتقديم الخدمة الطبية للمرضى غير القادرين من الأهالي.

قافلة طبية بمركز الواسطى (1)



قافلة طبية بمركز الواسطى (2)