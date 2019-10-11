صور.. الكشف على 1202 مريضا فى قافلة ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

نظمت مديرية الصحة ببنى سويف قافلة طبية مجانية على مدار يومين، بقرية بنى عقبة التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة، من خلال 9 عيادة يتوفر بداخلهم 9 تخصصات.

وجرى توقيع الكشف الطبى على 1202 مواطنًا فى جميع التخصصات، وأجريت التحاليل الطبية اللازمة للمرضى، وصرف العلاج اللازم لهم تحت إشراف الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة هايدى محمد عبدالوهاب، منسق القوافل.

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة، إن القافلة تردد عليها 1202 مواطنا، وأُجرى 70 تحليلًا بمعمل الدم، و17 تحليلًا بمعمل طفيليات، وإحالة 6 مواطنين للمستشفيات، وعمل 14 إقرار علاج على نفقة دولة، 24 حالة أشعة، 10 موجات فوق صوتية.

وعمل فحوصات الكشف المبكر عن الضغط والسكر ل 100 مواطنا، وعقد ندوة تثقيف صحى بحضور 121 سيدة من أهالى القرية، عن الالتهاب الكبدى الفيروسي، تنظيم الأسرة، الرضاعة الطبيعية، النظافة الشخصية، التغذية السليمة، أورام الثدي، الأمراض غير السارية.

وأوضح أن القافلة تشمل القرى والنجوع لتقديم الخدمة الطبية للمرضى غير القادرين من الأهالي.

القافلة الطبية



القافلة الطبية



القافلة الطبية