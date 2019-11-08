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خالد صلاح
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صور.. محافظ أسوان يشهد الاحتفال بالمولد النبوى

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 10:43 م
صور.. محافظ أسوان يشهد الاحتفال بالمولد النبوى محافظ أسوان يشهد الاحتفال بالمولد النبوى
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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شهد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان نيابة عن رئيس الجمهورية احتفال مديرية الأوقاف بذكرى المولد النبوى الشريف بمسجد الحاج حسن  والقيادات التنفيذية والدينية، بالإضافة إلى أهالى المحافظة.
 
وعقب ذلك توجه محافظ أسوان إلى موقع إحتفالات الطرق الصوفية بمنطقة أرض المعارض، حيث حرص المحافظ بالمرور على سرادقات مختلف الطرق لتقديم التهنئة للمشايخ والمريدين والمترددين من أهالى أسوان والمحافظات المجاورة لها بهذه المناسبة الجليلة ومصفحاتهم وإلتقاط الصور التذكارية معهم.
 
وفى نفس السياق فقد شملت فعاليات الإحتفال بالمولد النبوى الشريف داخل أروقة مسجد الحاج حسن الإستهلال بتلاوة لآيات الذكر الحكيم لفضيلة الشيخ الشاذلى طلحة أعقبها كلمة لفضيلة الشيخ يوسف مصطفى مدير الدعوة بالمديرية والتى أكد فيها على أن ميلاد رسولنا الكريم كان مصدر الخير والنماء للبشرية كلها بمختلف فئاتهم وأطيافهم حيث أختاره المولى عز وجل ليكون رحمة للعالمين وبعثه بدين ورساله عالمية تتسع للجميع وترسى مبادئ الحق والعدل والمحبة والتسامح فى كافة ربوع المعمورة ، مشيراً إلى أهمية أحياء ذكرى المولد النبوى الشريف من خلال الإقتداء بسنته والسمو بمبادئ وتعاليم الدين السمحة حيث جاء المصطفى ليأمر بالتسامح واليسر والإخلاص فى العمل ليكون منهاجاً للبشرية جمعاء ، ولهذا فالحديث فى سيرة الحبيب محمد "ص" تطرب له الإذان وتتنزل الرحمات بسيرته العطرة ، وإبتهل الشيخ يوسف مصطفى بالدعاء بأن يحفظ الله عز وجل مصرنا الغالية وولاة أمرنا وقادتنا لما فيه خير البلاد والعباد ، ليعقب ذلك إلقاء الشيخ الشاذلى طلحة لمجموعة من التواشيح والمدائح فى حب المصطفى محمد" ص".
 
 
محافظ أسوان يشهد الاحتفال بالمولد النبوى (1)
محافظ أسوان يشهد الاحتفال بالمولد النبوى 
محافظ أسوان يشهد الاحتفال بالمولد النبوى (2)
محافظ أسوان يشهد الاحتفال بالمولد النبوى 
محافظ أسوان يشهد الاحتفال بالمولد النبوى (3)
محافظ أسوان يشهد الاحتفال بالمولد النبوى 
محافظ أسوان يشهد الاحتفال بالمولد النبوى (4)
محافظ أسوان يشهد الاحتفال بالمولد النبوى 
محافظ أسوان يشهد الاحتفال بالمولد النبوى (5)
محافظ أسوان يشهد الاحتفال بالمولد النبوى 
محافظ أسوان يشهد الاحتفال بالمولد النبوى (6)
محافظ أسوان يشهد الاحتفال بالمولد النبوى 
 
 

المولد النبوى الشريف

الطرق الصوفية

محافظ اسوان

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