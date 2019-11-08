صور.. المئات من أهالى قرى أسوان يشاركون فى احتفالات "دورة المولد النبوى "

أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن

"وسط فرحة حاشدة"، شارك المئات من أهالى قرية الكاجوج بمركز كوم أمبو، محافظة أسوان، والقرى المجاورة لها، اليوم الجمعة، فى احتفالات دورة المولد النبوى الشريف.

انطلقت المسيرة الاحتفالية بالمولد النبوى، من أمام ساحة الرسول الأعظم بقرية الكاجوج وجابت شوارع القرية بالكامل، بمشاركة الرجال والشباب والنساء والأطفال وسط فرحة عارمة من الجميع.

وتطوع مجموعة من أصحاب المحال التجارية وعدد من الأهالى بتوزيع الحلوى وعلب البسكويت وغيرها من الحلويات على الأطفال والمارة المشاركين فى مسيرة المولد النبوى الشريف.

وأكد المهندس محمد صلاح زايد، أحد أهالى قرية الكاجوج، أن هذه الاحتفالية تقام سنويا بمناسبة المولد النبوى الشريف، ويحرص اهالى القرية على تنظيمها سنويا بهذه المناسبة المباركة على مدار 11 ليلة تنتهى بدورة المولد التى تجوب شوارع القرية احتفالا بهذه المناسبة العطرة.































































