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صور.. حماية المستهلك يضبط 5887 قطعة حلوى منتهية الصلاحية قبل إعادة بيعها

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 04:12 م
صور.. حماية المستهلك يضبط 5887 قطعة حلوى منتهية الصلاحية قبل إعادة بيعها حلوى فاسدة
كتب مدحت وهبة

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أعلن اللواء دكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه فى حملة رقابية شنها جهاز حمايه المستهلك والتى استهدفت الاسواق والمحال التجارية بمحافظتى الفيوم وكفر الشيخ لضبط المخالفين والتصدى للممارسات الضارة التى تخل بحقوق المستهلكين.

 

وأسفرت الحملات بمحافظه الفيوم عن ضبط عدد 6329 قرص دوائى مختلف الانواع – 791 منشط جنسى – 522 قرص فوار محظور تداوله – 115 علبه مرهم– 288 سرنجه طبية – 400 قرص مسكن – 300 قرص مضاد حيوى – 60 زجاجه بخاخه 200 مل بدون عبوه – 20 عبوة جيل جنسى مستورد و48 علبه كريم جنسى مستورد غير مصرح به من وزارة الصحة –50 لزقه طبيه –و3020 قرص دوائى لعلاج الانفلونزا وتم تحرير محاضر واتخاذ الاجراءات القانونية فى هذا الشأن.

 

كما تم تحرير محاضر لمصنع حلوى جافة، وتم ضبط 5887 قطعه حلوى منتهية الصلاحية لإعادة تدويرها وبيعها ، وكذا تحرير محاضر لمصنع عصير وتم التحفظ على 4044 زجاجه عصير منتهيه الصلاحية معده للبيع وذلك بمنطقه بلطيم بمحافظة كفر الشيخ .

 

يأتى ذلك فى اطار المتابعة المستمرة لجهاز حماية المستهلك وتفعيل منظومه الرقابة والمتابعة الدقيقة لإجراءات الاصلاح الاقتصادى الذى يأتى فى اطار استراتيجية الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن ضبط الأسواق واتخاذ كافه الاجراءات الكفيلة بحماية المستهلك وتنفيذًا لبرنامج الحكومة الذى أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى – رئيس مجلس الوزراء بشأن اتخاذ الاجراءات اللازمة لضبط الاسواق ومواجهه ايه ممارسات سلبيه ضارة بحقوق المستهلكين ،وما وجه به وزير التموين والتجارة الداخليه بشأن التنسيق بين جهاز حمايه المستهلك والأجهزة المعنية فى هذا الشأن.

 

واشار رئيس جهاز حمايه المستهلك انه تم اتخاذ كافه الاجراءات القانونية حيال المخالفات المشار اليها واحاله جميع المحاضر للنيابة العامة لاتخاذ شئونها ، كما أكد على ان الجهاز هو الوكيل عن المواطنين والمدافع عنهم فى مواجهه كل ما يخل بحقوقهم الاستهلاكية وأنه يعمل بالتنسيق التام مع كافة الأجهزة المعنية بوزارة التموين والادارة العامة لشرطه التموين والأجهزة الرقابية المختصة .

 

أكد عبد المعطى أن حملات الجهاز بكافة فروعة الإقليمية بالتنسيق مع الادارة العامة لمباحث التموين والرقابة التموينية من خلال سيارات الضبطية القضائية مستمرة بالأسواق والمناطق التجارية المختلفة لضبط الأسواق وتفعيل اجراءات الرقابة فضلاً عن اجراءات التوعية لجمهور المستهلكين بحقوقهم وآليات التواصل مع الجهاز.

 

ويهيب رئيس جهاز حمايه المستهلك المواطنين الابلاغ عن ايه ممارسات سلبيه ضارة بالمستهلك او ايه معلومات بشأنها ، مؤكداً على أهميه تفعيل الرقابة المجتمعية فى اطار متوازى مع الرقابة المؤسسية التى تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية.

 

وعلى جانب آخر وجه رئيس الجهاز رساله للتجار ومقدمى الخدمات الالتزام بالضوابط القانونية وتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عاليه والامتناع عن أى ممارسات سلبيه تضر المستهلك مؤكداً ان القانون سيطبق على كافه المخالفين .

 

ويستقبل الجهاز شكاوى المواطنين عبر اليات التواصل المختلفة من خلال الخط الساخن 19588 او من خلال رقم الواتس اب ( المواطن رقيب ) 01281661880 أو الموقع الالكترونى للجهاز www.cpa.gov.eg او عبر التطبيق الالكترونى المتاح على متجر الهواتف الذكيه Google play.

 

ضبط منتجات حلوى منتهيه الصلاحية اثناء اعادة تدويرها لطرحها بالاسواق (1)
 

ضبط منتجات حلوى منتهيه الصلاحية اثناء اعادة تدويرها لطرحها بالاسواق (2)

ضبط منتجات حلوى منتهيه الصلاحية اثناء اعادة تدويرها لطرحها بالاسواق (3)
 
ضبط منتجات حلوى منتهيه الصلاحية اثناء اعادة تدويرها لطرحها بالاسواق (4)
 

 

 

ضبط منتجات حلوى منتهيه الصلاحية اثناء اعادة تدويرها لطرحها بالاسواق (5)
 
ضبط منتجات حلوى منتهيه الصلاحية اثناء اعادة تدويرها لطرحها بالاسواق (12)
 

ضبط منتجات حلوى منتهيه الصلاحية اثناء اعادة تدويرها لطرحها بالاسواق (13)

 

حماية المستهلك

منتجات حلوى منتهيه الصلاحية

حلوى فاسدة

حلاوه المولد

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