صور.. تمهيد طرق بمدينة الزينية فى الأقصر لاستكمال مشروع الصرف الصحى المتوقف

الأقصر – أحمد مرعى

واصل مجلس مدينة الزينية بمحافظة الأقصر بقيادة العقيد أحمد أنور عيسي الهواري رئيس المدينة، العمل في تمهيد الطرق المؤدية لمحطات الصرف الصحي والمعالجة لاستكمال مشروع "الصرف الصحي" المتوقف بشوارع المدينة منذ حوالي 7 شهور، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفي محمد ألهم محافظ الأقصر.

ويقول رئيس مدينة الزينية، إنه تابع انطلاق العمال في تمهيد الطرق وفتح طرق بديلة مؤدية إلي محطة معالجة الصرف الصحي لتوصيل شبكة مشروع الصرف الصحي المتوقف منذ شهور، وذلك للتيسير على الأهالي ومواطني مدينة الزينية، حيث تم التنسيق مع جميع الأجهزة للبدء الفورى فى استئناف مشروع توصيل الصرف الصحي، فتم التواصل مع كافة القيادات والمسئولين بالشركات المختلفة المعنية بالأمر لتوريد الكوابل وتنفيذ الأعمال الملتزمة بها.

وأوضح أنه يشرف برفقة المهندس أسعد مصطفي مستشار محافظ الأقصر ومدير مديرية الطرق بالأقصر، والذي قام بالتواجد بنفسه ومعاينة الطريق والطرق البديلة وتوجيه مديرة المشروعات بدفع المعدات لرصف الطرق التي انتهت بها الأعمال فوراً، وتمت أعمال الرفع المساحي للطريق المؤدي لمحطة المعالجة لرصفه تمهيداً لافتتاح المحطة قريباً، كما تتم أيضا الآن أعمال توصيل الخطوط الرئيسية للصرف الصحي للوحدات المحلية التابعة، كما تم الدفع الإلكتروني لإنهاء أعمال كوبري العشي لقرب موسم توريد قصب السكر.

وعن مشروعات الصرف الصحي بمدينة الزينية، يقول المهندس محمد ماهر مدير مشروع الصرف الصحي بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالزينية إنه تم الانتهاء من 90% من أعمال محطة المعالجة الرئيسية، وبنسبة 80% من محطة الشعراوى، و90% من محطة المدامود قبلى ومحطة العشى بنسبة 80%.

وأوضح المهندس على حسن مدير مشروع الصرف الصحى بشركة المقاولون العرب بالزينية أنه تم إنهاء أعمال شبكات الصرف الصحى بالزينية قبلى بنسبة 75% واعمال محطة الرفع بنسبة 98% وخط الطرد بنسبة 90%، وكذلك انهاء اعمال شبكات الزينية بحرى بنسبة 70% ومحطة الرفع بنسبة 60% وخط الطرد بنسبة 25%، كما تم انهاء اعمال الشبكات بالصعايدة بنسبة 35% ومحطة الرفع بنسبة 98% و خط الطرد بنسبة 95% وجارى العمل وفقا للجداول الزمنية المحددة للمشروع وفقا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر.



تمهيد طرق بمدينة الزينية فى الأقصر لاستكمال مشروع الصرف الصحى المتوقف (5)



تمهيد طرق بمدينة الزينية فى الأقصر لاستكمال مشروع الصرف الصحى المتوقف (6)



تمهيد طرق بمدينة الزينية فى الأقصر لاستكمال مشروع الصرف الصحى المتوقف (7)



تمهيد طرق بمدينة الزينية فى الأقصر لاستكمال مشروع الصرف الصحى المتوقف (1)



تمهيد طرق بمدينة الزينية فى الأقصر لاستكمال مشروع الصرف الصحى المتوقف (2)



تمهيد طرق بمدينة الزينية فى الأقصر لاستكمال مشروع الصرف الصحى المتوقف (3)