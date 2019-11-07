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رئيس مدينة الزينية بالأقصر: استئناف مشروع الصرف الصحى المتوقف منذ 7 شهور

الخميس، 07 نوفمبر 2019 02:42 م
رئيس مدينة الزينية بالأقصر: استئناف مشروع الصرف الصحى المتوقف منذ 7 شهور استئناف مشروع الصرف الصحى
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح العقيد أحمد أنور عيسى الهوارى، رئيس مدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، أنه بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى محمد ألهم محافظ الأقصر وتيسيرا على مواطنى الزينية، تم على الفور التنسيق مع جميع الأجهزة للبدء الفورى فى استئناف مشروع توصيل الصرف الصحى المتوقف لسبعة أشهر بمركز ومدينة الزينية.

وأضاف رئيس مدينة الزينية، أنه تم التواصل مع المهندس محمد الشهابي مدير قطاعات جنوب الصعيد بالمقاولون العرب، حيث بدأ توجيه المهندس المسئول عن إسنا وأرمنت والزينية ومهندس ومقاول العملية لاستئناف الأعمال فوراً، وكذلك التواصل مع العميد يحيي عبد الرشيد مسئول الهيئة العامة للصرف الصحي بالأقصر، والذي قام بتسهيل إجراءات الدفع الإلكترونى لشركة الكهرباء لتوريد الكوابل، وتنفيذ الأعمال الملتزمة بها الهيئة طبقا للمشروع، والمهندس سامى أبو وردة وكيل أول الوزارة رئيس قطاعات كهرباء مصر العليا، الذى أمر على الفور بتحميل الكوابل اللازمة لتوصيل محطات رفع الصرف الصحى على السيارات ودفعها للزينية.

وأوضح العقيد أحمد أنور عيسى، أنه تواجد أيضاً خلال بدء إستئناف العمل بالمشروع، المهندس أسعد مصطفى مستشار محافظ الأقصر ومدير مديرية الطرق بالأقصر، والذي قام بالتواجد بنفسه ومعاينة الطريق والطرق البديلة وتوجيه مديرة المشروعات بدفع المعدات لرصف الطرق التى أنتهت بها الأعمال فوراً، وتتم حالياً أعمال الرفع المساحى للطريق المؤدى لمحطة المعالجة لرصفه تمهيداً لإفتتاح المحطة قريباً، كما تتم أيضا الأن أعمال توصيل الخطوط الرئيسية للصرف الصحي للوحدات المحلية التابعة، كما تم الدفع الإلكترونى لإنهاء أعمال كوبرى العشى لقرب موسم توريد قصب السكر.

 

 


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