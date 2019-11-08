شاهد.. "وليمة المولد" عادة أهالى الأقصر احتفالا بالمولد النبوى

الأقصر – أحمد مرعى

"وليمة المولد" عادة مميزة تواصل التطبيق منذ عشرات السنين فى مدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، حيث يتجمع الأحبة والجيران بالقرى والنجوع وفى قلب المدينة على "وليمة" يعدها المحبون وأهل الخير بالذبائح واللحوم لتقدم صوانٍ من المأكولات فى الليلة الختامية للمولد النبوى الشريف.

ويقول رضوان إبراهيم ابن مدينة إسنا، إن "وليمة المولد" واحدة من العادات والتقاليد التى تظهر فى كل مكان خلال الاحتفال بالمولد النبوى الشريف فى مدينة إسنا منذ عشرات السنين، حيث يتجمع الأهالى والجيران والأحباب ليشاركوا مع أصحاب المحلات فى الشوارع التجارية فى ذبيحة عجل ليذبحوه فى الشارع لنفحة المولد النبوى الشريف، وذلك لتقديم الطعام وطبق الفتة الشهير بحضور الأهالى والجيران خلال الاحتفال بالمولد النبوى الشريف.

وكانت قد شهدت قرى شمالى محافظة الأقصر، كعادتها السنوية الاحتفال بالمولد النبوى الشريف على طريقتها الخاصة، بتنظيم المرماح وسباقات الخيول العربية الأصيلة، حيث بدأت الحفلات النهارية لتلك السباقات المميزة مع بدء شهر ربيع الأول الجاري، مع ذكرى المولد النبوى الشريف، وتنطلق تلك الإحتفالات بسباقات الخيول "المرماح" كتقليد سنوى فى قرى شمالى وجنوبى محافظة الأقصر، احتفالات بمولد الحبيب المصطفى -عليه أفضل الصلاة والسلام- وتشمل الاحتفالات لعبة العصا ومرماح الخيول والسباقات المختلفة والموالد الدينية وحلقات الذكر اليومية حتى يوم المولد الرسمى، ففى منطقة منشأة العمار بدأت احتفالات المولد النبوى الشريف، تنطلق سباقات الخيول السنوى لمدة 10 أيام ويتم فى نهايتها الإعلان عن أسماء الفائزين المشاركين فى "المرماح" من مختلف أنحاء المدن والقرى المجاورة على نغمات المزمار البلدى فى القرية حتى ليلة المولد النبوي.























