وزارة البيئة تصنع عروسة المولد من المخلفات لنشر ثقافة إعادة التدوير

قام فريق التوعية الطلابية بالإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية بوزارة البيئة، بصنع عروسة المولد النبوى الشريف من المخلفات لرفع الوعى البيئى لدى كافة فئات وشرائح المجتمع بإعادة تدوير المخلفات الورقية والبلاستيكية والكرتونية وتعظيم الاستفادة منها والتوعية بمفهوم إعادة التدوير كأحد الوسائل للحفاظ على البيئة.

وقام الفريق بعمل عروسة المولد من ورق كرتون وكروشيه، وعروسه قديمة، وزجاجة بلاستيك، وقماش مستهلك، وفوم وخرز، وبعض الخامات والمكونات البسيطة وغير المكلفة للتأكيد على مبدأ إعادة تدوير المخلفات حماية للبيئة وحفاظا على الموارد الطبيعية.