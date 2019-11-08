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الجمعة، 08 نوفمبر 2019 02:40 م
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شاهد.. حفل تجليس "الأنبا لوكاس" 33 بمطرانية أسيوط الجديدة

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 02:26 م
شاهد.. حفل تجليس "الأنبا لوكاس" 33 بمطرانية أسيوط الجديدة حفل تجليس "الأنبا لوكاس" 33 بمطرانية أسيوط الجديدة
أسيوط - هيثم البدرى – ضحا صالح

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شهد المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام محافظة أسيوط، نيابة عن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، حفل التجليس 33 للأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مارمينا العجايبي (المعلق) بجبل أبنوب.

 

وذلك بمطرانية الأقباط الارثوذوكس بمدينة أسيوط الجديدة بحضور الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط والدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث واللواء محمد حبيب مساعد مدير أمن أسيوط والشيخ على أبو الحسن رئيس بيت العائلة المصرية بأسيوط والأنبا يوأنس أسقف أسيوط والبدارى وساحل سليم وتوابعها والمهندس تاج الدين جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب والمهندسة جيهان أحمد عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة والمهندس ياسر عبد الله رئيس جهاز مدينة ناصر والمهندس ياسر عمر ومرتضى العربى ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

 

بدأ الاحتفال باستقبال المهنئين بقاعة مناسبات المطرانية الجديدة ثم بدء فعاليات الحفل وعرض لترنيمة "من غيرك نترجاه" لكورال حفل التجليس ثم بعض الأغاني الوطنية والترانيم الدينية التي قدمتها فرقة كورال الشباب وفريق الكشافة والمرشدات بالإيبارشية وسط تفاعل من الحضور وكلمات من القلب لبعض القيادات التنفيذية وقيادات الكنيسة ثم كلمة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات ثم كلمة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط والبدارى وساحل سليم وتوابعها وكلمة الشيخ علي أبو الحسن رئيس بيت العائلة المصرية بأسيوط.

 

ونقل سكرتير عام محافظة أسيوط – خلال كلمته – تحيات وتقدير الوزير المحافظ لنيافة الأنبا لوكاس بتلك المناسبة التي تقام سنويا في جو من الحب والإيخاء بين جميع القيادات وشعب الكنيسة لافتًا إلى أهمية قوة العلاقات والترابط المجتمعي بين مختلف فئات الشعب المصري لخلق روح من التكامل والتعاون لتنفيذ خطط البناء والنهوض بمجتمعنا لمواجهة التحديات ودعم وتنفيذ خطة الدولة لتنمية الصعيد والتي أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

ووجه الأنبا لوكاس رسالة شكر وتقدير إلى جميع القيادات التي شاركت في التهنئة بالاحتفال وعلى رأسها محافظ أسيوط والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة والتي حرصت على الحضور ظهر أمس بمقر المطرانية لتقديم التهاني بتلك المناسبة السنوية وحرصهم على المشاركة في فعاليات الايبارشية موجهاً الشكر للأنبا يوأنس أسقف إيبارشية أسيوط والبدارى وساحل سليم للأقباط الارثوذوكس لحضوره الاحتفالية وتقديم عبارات الثناء لنيافة الأنبا لوكاس تقديرًا لجهوده وإرسائه لدعائم الحب والترابط بين أبناء الإيبارشية وجميع القيادات المجتمعية ودعا الأنبا لوكاس جميع القيادات والحضور لنشر قيم الحب والتعاون.

 

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حفل التجليس 

 

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حفل التجليس 

 

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حفل التجليس

 

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حفل التجليس 

 

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حفل التجليس

 

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حفل التجليس

 

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حفل التجليس 

 

حفل التجليس (8)
حفل التجليس

تجليس الأنبا لوكاس

مطرانية اسيوط

اسيوط

محافظ اسيوط

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