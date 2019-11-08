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رئيس وزراء كندا: "ناتو" لا يزال يلعب دورا هاما

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 07:00 م
رئيس وزراء كندا: "ناتو" لا يزال يلعب دورا هاما جاستن ترودو
أ ش أ

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أكد رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، اليوم الجمعة، إن حلف شمال الأطلسى "ناتو" يواصل لعب دور مهم فى جمع كندا وحلفائها معا باسم الأمن الجماعى والقيم المشتركة.

وقال ترودو - فى اجتماع مع نواب الحزب الليبرالى بالبرلمان - إن " حلف الناتو يواصل القيام بدور مهم للغاية ، ليس فقط فى شمال المحيط الأطلسى ولكن فى العالم كمجموعة من البلدان التى تتقاسم مع بعضها البعض القيم، التى تشترك فى الالتزام بالأمن المشترك".


وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، كان قد قال فى مقابلة نشرتها مجلة "ذى إيكونوميست" أمس الخميس، إن الحلف فى حالة "موت دماغي". وانتقد ماكرون قلة التنسيق بين الولايات المتحدة وأوروبا والسلوك الأحادى الذى اعتمدته تركيا، الحليفة الأطلسية، فى سوريا.


وأضاف: "بصراحة تامة فإن قدرة كندا على إظهار قيادة مهمة فى بغداد فى قيادة مهمة التدريب فى العراق وعلى الجبهة الشرقية لحلف الناتو فى لاتفيا هى أمثلة على أن الناتو لا يزال لديه دور مهم يلعبه".

 

وتساهم كندا حاليا بحوالى 250 مدربا عسكريا يشاركون فى مهمة لحلف شمال الأطلسى لتدريب القوات المحلية فى العراق و 600 جندى آخرين يشاركون فى مهمة لحلف الناتو فى لاتفيا.


وتعد كندا عضوا مؤسسا فى منظمة حلف شمال الأطلسي، التى أنشئت فى عام 1949 استجابة لتهديدات الاتحاد السوفياتى السابق ولا تزال واحدة من أهم التحالفات العسكرية.

 

 


جاستن ترودو

كندا

الناتو

حلف شمال الأطلسى

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