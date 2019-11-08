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حبس المتهم بقتل سمكرى أبو كبير فى الشرقية

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 12:51 م
حبس المتهم بقتل سمكرى أبو كبير فى الشرقية حبس - ارشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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قررت نيابة أبوكبير، برئاسة محمد العطوي، مدير النيابة، وبإشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، حبس المتهم بقتل سمكرى أبوكبير 4 أيام  علي ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوصول " السيد ع" سمكري، لمستشفى أبوكبير العام جثة هامدة، إثر إصابته بطعنة نافدة، وتمكن ضباط مباحث أبوكبير، من ضبط المتهم " أحمد ر" ترزى وشهرته متوو.

وكشفت التحقيقات الأولية، وجود خلافات سابقة بينهما، فيما أمرت نيابة أبوكبير، برئاسة محمد العطوي، مدير النيابة، وبإشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وانتقلت لسماع شهادة الجيران وشهود الواقعة، لمعرفة السبب الحقيقي الذي دفع المتهم لقتل المجني عليه.

 

 


الشرقية

مركز ابوكبير

اخبار الجريمة

ترزي

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