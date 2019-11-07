مقتل سمكرى على يد ترزى بطعنة نافذة بأبو كبير فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

لفظ سمكرى بمدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية، أنفاسه الأخيرة على يد ترزى، بسبب خلافات بينهما، وتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوصول "السيد ع" سمكري، لمستشفى أبو كبير العام جثة هامدة، أثر إصابته بطعنة نافدة، وتمكن ضباط مباحث أبو كبير، من ضبط المتهم " أحمد ر" ترزى وشهرته متوو.

وكشفت التحقيقات الأولية، وجود خلافات سابقة بينهما، فيما أمرت نيابة أبوكبير، برئاسة محمد العطوي، مدير النيابة، وبإشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وانتقلت لسماع شهادة الجيران وشهود الواقعة، لمعرفة السبب الحقيقى الذى دفع المتهم لقتل المجنى عليه.