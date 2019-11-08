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جمارك قرية البضائع بمطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الآيس

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 10:57 م
جمارك قرية البضائع بمطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الآيس
كتب محمود عبد الغنى

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تمكنت الإدارة العامة لجمارك الواردات الجوية بمطار القاهرة الدولي، برئاسة هدى محمود مدير عام جمارك الواردات الجوية بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الآيس بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم  66 لسنة 1963  وقانون الإستيراد والتصدير رقم  118 لسنة 1975.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع الواردة بجمرك القطاع الخاص برئاسة سامي زيد مدير الجمرك إشتبه حسام الدين مصطفى مأمور الحركة فى أحد الأكياس المغلقة الواردة ضمن 3 طرود قادمة من تركيا بإسم "ن . ن. ع" والصنف طبقا للمستندات عبارة عن مأكولات جافة خاصة بالحيوانات.

وتم تشكيل لجنة للكشف والمعاينة حيث تبين وجود  500 جرام من مادة بيضاء اللون  يشتبه أن تكون مخدر الآيس، وتقدر قيمة المضبوطات بحوالى 500 ألف جنيه.

قرر هلال توفيق رئيس الإداره المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.

يأتي هذا تنفيذا لتعليمات السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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