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ليلة سقوط صفقة الـ"555" لتهريب مخدر الآيس بالعاصمة.. فيديو

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 10:48 م
ليلة سقوط صفقة الـ"555" لتهريب مخدر الآيس بالعاصمة.. فيديو مخدر الايس - صورة ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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صفقة الـ "555" ضبطتها أجهزة الأمن بالقاهرة، والتي تحتوي على 17 كيلو من مخدر الآيس قبل ترويجها على الشباب، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجرائم بشتى صورها من خلال تكثيف المرورات بدوائر المراكز والأقسام.
 
بدأت تفاصيل الواقعة أثناء قيام قوة تابعة لإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة بتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة النزهة وحال فحص مستقلى إحدى السيارات،وتمكنت القوة من ضبط قائد السيارة وبصحبته أحد الأشخاص،وبحوزته (كمية من مخدر الآيس وزنت 17 كيلو جرام- 2 هاتف محمول- مبلغ مالى) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد  المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، وأقر بعدم علم قائد السيارة بحيازتهما للمواد المخدرة.
 
 

مخدرات

حملات امنية

مخدر الايس

صفقة الـ 555

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