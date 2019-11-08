تعرف على خسائر قوات تركيا فى شمال سوريا

كتب أحمد عرفة

نقلت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، بيان قوات سوريا الديمقراطيىة حول خسائر قوات تركيا فى شمال سوريا، حيث أكدت أن هجمات القوات التركية والفصائل الموالية لها مستمرة على منطقة شرق الفرات، وأنه فى إطار صدهم لهذه الهجمات، تم تدمير دبابة تركية وقتل 20 عنصرا خلال الـ24 ساعة الماضى.

وبحسب بيان قوات سوريا الديمقراطية، فإن القوات تتصدى للهجمات التركية ﺿﻤﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ، حيث هاجم الجيش التركى والفصائل السورية فى منطقة ﺗﻞ ﺗﻤر بمحافظة الحسكة ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺪﺑﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﻗﺮﻯ ﻃﻮﻳﻞ ﻭﺩﺑﺴﺔ ﻭﻣﻨﺎﺟﻴﺮ ﻭﺍﻡ ﺍﻟﻜﻴﻒ، إلا أن قوات سوريا الديمقراطية ردت ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ وقتلت 9 ‏ﻣﺮﺗﺰﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ عساكر ﺃﺗﺮﺍﻙ.

وتابعت الصحيفة التركية المعارضة أنه فى عين ﻋﻴﺴﻰ بمحافظة الرقة، قالت القوات الكردية إن ﺟﻴﺶ ﺍﻟﻐﺰﻭ ﺍﻟﺘﺮكى ﻭﻓﺼﺎﺋﻠﻪ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ قصفت ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺪﺑﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﻗﺮﻯ ﺑﺮﺑﺮﻳﺔ ﻭﺷﻴﺮﻛﺮﺍﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ، إلا أن قوات سوريا الديمقراطية ﺭﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺠﻤﺔ ﻭﺭﺩﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻘﺎﺑﻬﺎ وﻗﺘﻠﺖ 11 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺗﺰﻗﺔ ﻭﺟﺮﺣﺖ 6 ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻭﺍﺳﺘﻮﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﺡ ﻓﺮﺩﻱ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ .

وكشفت قوات سوريا الديمقراطية عن استمرار ﻫﺠﻤﺎﺕ ﺟﻴﺶ ﺍﻟﻐﺰﻭ ﺍﻟﺘﺮكى ﻭﻓﺼﺎئله ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﻯ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻔﺮﺝ ﻭﺗﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﺍﻟﺪﺍﻭﺩﻳﺔ ﻭﻏﺸﻴﻢ ﻭﺯﺭﻛﺎﻥ في منطقة أبو راسين جنوب شرق جنوب شرق مدينة رأس العين بمحافظة الحسكة، حيث إن حصيلة الخسائر بالنسبة للجيش التركي والفصائل المدعومة منه تمثلت فى مقتل ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ‏ 20 ‏ ﻣﺮﺗﺰﻗﺎً ﻭﺇﺻﺎﺑﺔ 6‏ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺑﺠﺮﺍﺡ ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﻮﻟﺖ ﻗﻮﺍﺗﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻭ ﺍﻟﺬخيرة ﻭ ﺩﻣﺮﺕ ﺩﺑﺎﺑﺔ ﺗﺮﻛﻴﺔ.