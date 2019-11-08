تضامن الإسكندرية ينظم لقاء تدريبى لـ 600 شاب من مكلفى الخدمة العامة

الاسكندرية جاكلين منير

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية دورة تدريبية على مدى 5 أيام متواصله، حيث تم تنظيم لقاءا تدريبيا لمكلفى الخدمة العامة ضمن فاعليات البرنامج القومى لتوعية الشباب المقبلين على الزواج، و الذى يستهدف حاليا محافظتى الإسكندرية و بورسعيد بحضور 600 مكلف بالخدمة العامة حيث حاضر به نخبة ممتازة من المتخصصون فى هذا المجال.

وأشار بيان صادر اليوم من مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، إلى أن الدورة التدريبية تأتى فى إطار اهتمام الدولة بالاسرة المصرية والحفاظ على استقرارها البرنامج الذى أطلقته وزارة التضامن الاجتماعى برنامج مودة والذى بهدف الى توعية الشباب المقبلين على الزواج بالفئة العمرية ما بين 18 إلى 25 عام للتعريف بأسس اختيار شريك الحياة وحقوق وواجبات الزوجين وغيرها فضلا عن الحفاظ على كيان الاسرة وخفض معدلات الطلاق من خلال تطوير اليات الإرشاد الأسرى وفض أى خلافات.

من جهه أخرى شارك وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، فى المؤتمر العلمى الأول للعلاج بالفن بين النظرية والتطبيق للتنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 و الذى يضم نخبة من المتخصصون فى مجال العلاج بالفن والموسيقى والسيكودراما والقصة والطب النفسى وكيفية استخدام الفن مع حالات الاحتياجات الخاصة، كيفية حل المشكلات عن طريق طرح مناقشات واسعة فى هذا المجال.

وألقى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإسكندرية كلمة عن العلاج بالفن وماتقدمه وزارة التضامن الاجتماعى من خدمات متعددة لتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة باستخدام الفن كعلاج.