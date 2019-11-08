سوبر كورة
Ads
الجمعة، 08 نوفمبر 2019 07:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب يشكر بوتين على دعوته لحضور احتفالات عيد النصر

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 06:29 م
ترامب يشكر بوتين على دعوته لحضور احتفالات عيد النصر ترامب وبوتين
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الشكر لنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، على دعوته لحضور العرض العسكرى بمناسبة الانتصار على النازية فى شهر مايو 2020، وأعلن أنه سيكون سعيدا إذا استطاع الذهاب إلى روسيا، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

 

وقال ترامب: "لقد دعانى الرئيس بوتين، وهذا شئ عظيم. أشكره على الدعوة، سيكون هذا فى منتصف الموسم السياسي، لذلك، سأرى إذا كنت سأستطيع الذهاب أم لا، لكنى سأكون سعيدا إذا استطعت الذهاب".

وأضاف أنه "لا يزال يفكر فى الأمر".

وفى وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف إن الدعوة التى وجهها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى موسكو فيما يتعلق بالاحتفال بالذكرى الـ 75 لـ"عيد النصر" قوبلت باهتمام، لكن لا توجد معلومات أكثر تفصيلا حول خطط الرئيس الأمريكي.

 

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد تحدث، فى وقت سابق، عن دعوة رؤساء العالم للحضور الى روسيا فى الاحتفال بـ" عيد النصر"، قائلا بأن روسيا توجه الدعوة ولهم الحرية فى الحضور أو لا، وواجب الجانب الروسى هو توجيه الدعوة.

 

أعلن مساعد الرئيس الروسي، يورى أوشاكوف، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قام بدعوة رئيس جمهورية الصين الشعبية شى جين بينغ والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بالإضافة إلى قادة الولايات المتحدة وفرنسا، دونالد ترامب وإيمانويل ماكرون، لحضور احتفالات "عيد النصر" العام المقبل.


ترامب

بوتين

روسيا

أمريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

هبوط حاد للدولار بعد تصريح ترامب بعدم موافقته على إلغاء رسوم جمركية للصين

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 05:21 م

ترامب: لم أوافق على إلغاء رسوم جمركية على منتجات صينية

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 05:05 م

الملياردير الديمقراطى مايكل بلومبرج يقترب من سباق الانتخابات الأمريكية.. مستشاره يعلن تقدمه بأوراق ترشحه خلال أيام.. ويؤكد: يشعر بالقلق من ضعف الحزب ولم يحسم قراره بشكل نهائى.. وتوقعات بمنافسه شرسة مع ترامب

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 04:00 م

مبعوث أمريكى: إدارة ترامب لم تبذل جهودا كافية تجاه التطهير العرقى التركى للأكراد

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 09:37 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
عمالقة الـ"كاش" .. تعرف على أكبر 10 شركات تمتلك سيولة نقدية فى العالم

عمالقة الـ"كاش" .. تعرف على أكبر 10 شركات تمتلك سيولة نقدية فى العالم

فيديو.. جمهور الاهلى والزمالك " إيد وحدة" فى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة

فيديو.. جمهور الاهلى والزمالك " إيد وحدة" فى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة

العناية الإلهية تنقذ هالة صدقى من حادث بسيارتها .. فيديو

العناية الإلهية تنقذ هالة صدقى من حادث بسيارتها .. فيديو

فاردى نجم ليستر سيتي يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي

فاردى نجم ليستر سيتي يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي

محمد صلاح: فوز ليفربول على مانشستر سيتي لا يعنى التتويج بالدوري

محمد صلاح: فوز ليفربول على مانشستر سيتي لا يعنى التتويج بالدوري

رودريجو نجم ريال مدريد "لاعب الجولة" فى دوري ابطال اوروبا

رودريجو نجم ريال مدريد "لاعب الجولة" فى دوري ابطال اوروبا

محمد رمضان بصحبة الملاكم المغربى أبو زعيتر: الصداقة بصدق المواقف

محمد رمضان بصحبة الملاكم المغربى أبو زعيتر: الصداقة بصدق المواقف

تأكيداً لليوم السابع.. الكاف يكشف أسباب فسخ التعاقد مع لاجاردير

تأكيداً لليوم السابع.. الكاف يكشف أسباب فسخ التعاقد مع لاجاردير

فيديو معلوماتى.. هذا ما يحدث بجسمك عند الإفراط فى تناول حلوى المولد

فيديو معلوماتى.. هذا ما يحدث بجسمك عند الإفراط فى تناول حلوى المولد

13 كاميرا لنقل حفل افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 سنة

13 كاميرا لنقل حفل افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 سنة

التعليم: طرق علاجية على الطلبة ضعاف القراءة من الصف الرابع حتى الثالث الإعدادى

التعليم: طرق علاجية على الطلبة ضعاف القراءة من الصف الرابع حتى الثالث الإعدادى

من لبانة فيرجسون إلى قفاز زوف.. مقتنيات نجوم الكرة تعزف على جرس المزادات

من لبانة فيرجسون إلى قفاز زوف.. مقتنيات نجوم الكرة تعزف على جرس المزادات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة