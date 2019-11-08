ترامب يشكر بوتين على دعوته لحضور احتفالات عيد النصر

كتب محمد جمال

وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الشكر لنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، على دعوته لحضور العرض العسكرى بمناسبة الانتصار على النازية فى شهر مايو 2020، وأعلن أنه سيكون سعيدا إذا استطاع الذهاب إلى روسيا، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

وقال ترامب: "لقد دعانى الرئيس بوتين، وهذا شئ عظيم. أشكره على الدعوة، سيكون هذا فى منتصف الموسم السياسي، لذلك، سأرى إذا كنت سأستطيع الذهاب أم لا، لكنى سأكون سعيدا إذا استطعت الذهاب".

وأضاف أنه "لا يزال يفكر فى الأمر".

وفى وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف إن الدعوة التى وجهها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى موسكو فيما يتعلق بالاحتفال بالذكرى الـ 75 لـ"عيد النصر" قوبلت باهتمام، لكن لا توجد معلومات أكثر تفصيلا حول خطط الرئيس الأمريكي.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد تحدث، فى وقت سابق، عن دعوة رؤساء العالم للحضور الى روسيا فى الاحتفال بـ" عيد النصر"، قائلا بأن روسيا توجه الدعوة ولهم الحرية فى الحضور أو لا، وواجب الجانب الروسى هو توجيه الدعوة.

أعلن مساعد الرئيس الروسي، يورى أوشاكوف، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قام بدعوة رئيس جمهورية الصين الشعبية شى جين بينغ والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بالإضافة إلى قادة الولايات المتحدة وفرنسا، دونالد ترامب وإيمانويل ماكرون، لحضور احتفالات "عيد النصر" العام المقبل.