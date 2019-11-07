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الرئيس الروسى يدعو نظيره الأمريكى لزيارة موسكو فى عيد النصر

الخميس، 07 نوفمبر 2019 11:45 ص
الرئيس الروسى يدعو نظيره الأمريكى لزيارة موسكو فى عيد النصر نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف
موسكو(أ ش أ)

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صرَّح نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف إن الدعوة التى وجهها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى موسكو فيما يتعلق بالاحتفال بالذكرى الـ75 لـ"عيد النصر" قوبلت باهتمام، لكن لا توجد معلومات أكثر تفصيلا حول خطط الرئيس الأمريكى.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي -وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا الرئيس الأمريكي لزيارة موسكو خلال الاحتفالات المرتقب للذكرى الخامسة والسبعين لـ"عيد النصر".


وأضاف: "لقد حظيت الدعوة بالاهتمام. ليس لدينا أية معلومات أكثر تفصيلا حول خطط الرئيس الأمريكي لهذا الوقت".


يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد تحدث، في وقت سابق، عن دعوة رؤساء العالم للحضور إلى روسيا في الاحتفال بـ" عيد النصر"، قائلا بأن روسيا توجه الدعوة ولهم الحرية في الحضور أو لا، وواجب الجانب الروسي هو توجيه الدعوة.


وكان مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، قد أعلن في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قام بدعوة رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينج والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بالإضافة إلى قادة الولايات المتحدة وفرنسا، دونالد ترامب وإيمانويل ماكرون، لحضور احتفالات "عيد النصر" العام المقبل.

 

 


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