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هبوط حاد للدولار بعد تصريح ترامب بعدم موافقته على إلغاء رسوم جمركية للصين

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 05:21 م
هبوط حاد للدولار بعد تصريح ترامب بعدم موافقته على إلغاء رسوم جمركية للصين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز

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شهد الدولار والأسهم الأمريكية هبوط حاد بعد أن صرح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه لم يوافق على إلغاء رسوم جمركية للصين.

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الجمعة إنة لم يوافق على إلغاء رسوم جمركية على منتجات صينية، مؤكدا أن الصين تريد إبرام اتفاق للتجارة، مشيرا إلى أن الاتفاق سيجرى توقيعه فى أمريكا.

 

وجاءت تعليقات ترامب بعد أن قال مسؤولون من البلدين كليها أمس الخميس إن الصين والولايات المتحدة وافقتا على إلغاء تدريجى لرسوم جمركية متبادلة إذا تم التوصل لاتفاق تجارى بين البلدين.

 

وأبلغ ترامب الصحفيين قبيل مغادرته البيت الأبيض أنه يتطلع إلى أن يتم توقيع الاتفاق فى الولايات المتحدة.

 


ترامب

أمريكا

دونالد ترامب

الصين

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