النيابة تشكل لجنة لفحص عقار آيل للسقوط فى بولاق أبو العلا

كتب سليم على

أمرت نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، بتشكيل لجنة هندسية من الحي لفحص عقار سكني آيل للسقوط، وإعداد تقرير حول مدى سلامته.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية ، أن الأجهزة الأمنية بالقاهرة، أخلت العقار رقم 4 بحارة الفرماوى من شارع درب نصر، بمنطقة بولاق أبو العلا، من السكان بسبب وجود تصدعات بجدران المبنى، ما يسبب خطورة على حياة المواطنين قاطني العقار.

وكان مأمور قسم شرطة بولاق أبو العلا، تلقى بلاغًا من أهالي بحارة الفرماوي، مفاده تصدع جدار العقار رقم 4، حيث أنه آيل للسقوط، فانتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ بمعاونة رجال الحي، وتم إخلاء العقار من السكان لحين إجراء ترميم لأساس العقار وفحصه.