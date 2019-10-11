مصرع طفلة إثر سقوطها من أعلى مسكنها فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

لقيت طفلة عمرها 3 سنوات بقرية شبرا العنب بالشرقية، اليوم، مصرعها، إثر سقوطها من أعلى العقار سكنها، وتم إخطار نيابة منيا القمح للتحقيق، برئاسة أحمد أبوزيد، وبإشراف المستشار أحمد التهامى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير البحث الجنائى، يفيد بورود بلاغ بوصول "آلاء.ى" 3 سنوات مقيمة شبرا العنب دائرة مركز منيا القمح، إلى المستشفى العام جثة هامدة، وتضاربت الأقوال حول مشاهدة بعض الناس سقوطها من أعلى السطح، أو وجود شبهة جنائية فى مصرعها، ويقوم ضباط مباحث منيا القمح، بمناقشة أسرة المجنى عليها والشهود للوقوف على أسباب الوفاة.