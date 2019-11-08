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النمسا تحتفل بمرور 30 عاما على سقوط جدار برلين بحضور المستشارة وعدد من السفراء

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 05:39 م
النمسا تحتفل بمرور 30 عاما على سقوط جدار برلين بحضور المستشارة وعدد من السفراء حائط برلين
أ ش أ

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احتفلت النمسا، اليوم الجمعة، بمرور 30 عاما على سقوط جدار برلين فى حفل خاص بمقر المستشارية النمساوية بالعاصمة فيينا.

 

شارك فى الاحتفال المستشارة النمساوية بيرجيته بيرلاين ووزير الخارجية الكسندر شالينبرج وسفراء دول ألمانيا وبولندا والمجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبلغاريا ورومانيا.

 

ومن جهة أخرى، شاركت المستشارة النمساوية اليوم فى الاحتفال بمرور 160 عامًا على تأسيس أقدم نادى للصحافة فى فيينا "كونكورديا".

 

وقالت بيرلاين -فى تصريح صحفي- إن حرية التعبير والصحافة ركائز لا غنى عنها لديمقراطيتنا وهى محمية دستوريًا .


النمسا

سقوط حائط برلين

بولندا

المجر

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