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القبض على خادمة وربة منزل لسرقتهما مشغولات ذهبية من شقة بالجمالية

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 01:49 م
القبض على خادمة وربة منزل لسرقتهما مشغولات ذهبية من شقة بالجمالية حبس-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، القبض على خادمة وربة منزل لسرقتهما مشغولات ذهبية من شقة موظف بالمعاش فى الجمالية، وحرر محضر بالواقعة. 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة بلاغا بورود معلومات لضباط قسم شرطة الجمالية من أحد أصحاب محلات بيع المشغولات الذهبية بمنطقة الصاغة ـ دائرة القسم، مفادها قيام سيدتين بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية. 
 
وانتقل الضابط بوحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة، وتمكن من ضبطهما وتبين أنهما "ن.ح" 25 سنة خادمة و"ر.ش" 23 سنة ربة منزل، وبحوزتهما مشغولات ذهبية عبارة عن "كوليه كبير الحجم، انسيال كبير الحجم، 2 حلق "4 فرد"، خاتم، 2 دبوس". 
 
وبمناقشة المتهمتين عن مصدر المضبوطات اعترفتا بسرقتها من داخل المسكن التى تعمل المتهمة الأولى فيه كخادمة، ملك "ع.ع.ا" 70 سنة بالمعاش بأسلوب المغافلة، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وأقر أنه لم يكتشف واقعة السرقة بعد، وتحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق.

مباحث القاهرة

جريمة سرقة

الجمالية

مشغولات ذهبية

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