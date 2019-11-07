القبض على 4 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة وسلاح نارى بمصر القديمة

كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من ضبط أربعة أشخاص بالقاهرة لحيازتهم سلاح نارى ، وكمية من مخدر "الكريستال ميث" وزنت 750 جراما بمصر القديمة، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بضبط مباحث قسم شرطة مصر القديمة، تاجر سيارات- مطلوب التنفيذ عليه فى 4 أحكام حبس – سائق- عاطلَين أحدهما مطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة قضية "قتل"، تواجدهم أعلى كوبرى عباس بدائرة القسم مُستقلين سيارة "قيادة الأول وملك والد الرابع" وبحوزتهم (كمية من مخدر "الكريستال ميث" وزن 750 جراما - بندقية خرطوش و 10 طلقات لذات العيار- مبلغ مالى).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة، بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن تجارتهم غير المشروعة، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.