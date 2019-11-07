الصحة: علاج الأشقاء الأفارقة من فيرس سى مجانا وانطلاق مبادرة فى أريتريا وأوغندا قريبا

أكدت وزارة الصحة والسكان أن علاج الأشقاء الأفارقة من فيرس سى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعلاج مليون أفريقى من الفيروس يتم مجانا.

وقالت وزارة الصحة والسكان سيتم افتتاح عيادات للفيروسات الكبدية بعدد من الدول الإفريقية الصديقة تحت شعار "تحيا مصر أفريقيا"، لدعم تلك الدول في مسح وعلاج مواطنيها ونقل تجربة مصر الرائدة "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية.

وأضافت وزارة الصحة سيتم استكمال مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون أفريقي من فيروس سي فى عددا من الدول الأفريقية الصديقة، ومن المقرر أن تنطلق المبادرة فى دولتى أريتريا وأوغندا، خلال الأيام القليلة القادمة.