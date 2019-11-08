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الزراعة: حملات مرورية بأماكن بيع وتصنيع اللحوم للتأكد من سلامة المعروض

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 12:09 م
الزراعة: حملات مرورية بأماكن بيع وتصنيع اللحوم للتأكد من سلامة المعروض لحوم مجمدة - أرشيفية
كتب عز النوبى

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واصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حملاتها البيطرية المرورية من خلال أطباء الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطرى، للمرور على أسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم ، واتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه المخالفين، تأكيد على وصول غذاء صحى أمن للمواطنين فى المقام الاول.

 قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إن هناك تكليفات للهيئة العامة للخدمات البيطرية بتكثيف الحملات التفتيشية والمرورية على اسواق وعرض وبيع اللحوم بالاشتراك مع لجان من ادارة التفتيش على اللحوم بالمديرية والجهات المعاونة والوزارات المعنية الاخرى وأماكن عرض وبيع اللحوم ومصانع اللحوم وثلاجات الحفظ بدائرة المحافظة ومراجعة التقارير الشهرية الواردة من محافظات الجمهورية المختلفة الخاصة بمخالفات لائحة المجازر، واتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

فيما أكد تقرير الخدمات البيطرية، إن أطباء الادارة العامة للتفتيش على اللحوم تقوم بمراجعة التقارير الشهرية لمخالفات لائحة المجازر والتفتيش على اللحوم لمديريات الطب البيطرى على مستوى الجمهورية وإبداء الملاحظات الفنية ومخاطبة المديريات لتلافى السلبيات، مؤكدا أن الهدف الأساسى للإدارة العامة للتفتيش على اللحوم هو تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات وذلك للتأكد من وصولها إلى المستهلك بصورة آمنة وصحية وذلك من خلال القيام بمأموريات دورية لجميع محافظات الجمهورية شهرياً لمراجعة أعمال التفتيش على اللحوم بدائرة المحافظة.


ثلاجات اللحوم

مخازن اللحوم

مجازر اللحوم

مصنعات اللحوم

الزراعه

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