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الزراعة: استمرار تلقى طلبات تصدير "البلح الفرش" لبكين

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 11:48 ص
الزراعة: استمرار تلقى طلبات تصدير "البلح الفرش" لبكين تمور - أرشيفية
كتب عز النوبى

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تواصل الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة ، تلقى طلبات تصدير التمور إلى الصين من المزارع المعتمدة من قبل سلطات الحجر الزراعى الصينى "بكين" خلال زيارته الأخيرة، وذلك بعد موافقتها رسميا على دخول البلح الى أسواقها.

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى ، فى تصريحات لـ "اليوم السابع "، إنه يجرى حاليا تلقى طلبات تصدير التمور ، وبدء إجراءات تصدير التمور المصرية غير المصنعة " الفرش " الى الأسواق الصينية ، من المزارع التى اعتمدها سلطات الحجر الزراعى الصينى خلال زيارته الأخيرة ، مضيفا أن هناك زيارة مرتقبة لوفد زراعى صينى الفترة المقبلة لاعتماد المزيد من مزارع النخيل لتصدير التمور الى أسواق "بكين " .

وأضاف "العطار"، أن وزارة الزراعة وضعت منظومة جديدة لتطوير سلسلة القيمة المضافة للتمور ، بالمناطق التى تكثر بها زراعات النخيل، موضحا أنه تم تعميم منشور من قبل الإدارة المركزية للحجر الزراعى المصرى باستمرار إجراءات التصدير من المزارع التى اعتمدها الجانب الصينى، ومواصلة تلقى طلبات التصدير وفقا للشروط التى سيضعها الحجر الزراعى وتتوافق مع الشوط الدولية.

 كانت سلطات الحجر الزراعى الصينى وافقت على فتح أسواقها أمام البلح الفرش ، وذلك بعد انتهاء الحجر الزراعى المصرى من منظومة تصدير التمور غير المصنعة فرش الى "بكين"، ومراجعة تبادل المعلومات بين الحجر الزراعى المصرى والصينى، حول إجراءات تحليل المخاطر المتعلقة بجودة وسلامة التمور المستوردة من مصر، بالإضافة الى زيارات الوفد الصينى لمزراع النخيل بمصر ومحطات وفرز وتعبئة التمور.


التمور الفرش

الحجر الزراعى

محطات فرز البلح

صادرات التمور

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